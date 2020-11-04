ABD seçim sonuçlarında son durum: Sandıklar kapandı ilk sonuçlar gelmeye başladı.. Trump mı, Biden mi? İşte anbean son dakika haberler

270 delegeye ulaşan başkanlık koltuğuna oturuyor ABD’de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki "en kritik" olarak nitelendirilen seçimde Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı. Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden'ı gösterse de Trump'ın şansı analizlere göre devam ediyor. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270.