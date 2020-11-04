ABD seçim sonuçlarında son durum: ABD seçimlerinde gözler açılacak sandıklarda.. Trump mı, Bieden' mi? İşte son dakika haberleri
ABD seçimlerinde oy kullanma işleminin ardından gözler oy sayımına çevrilmiş durumda. ABD'deki başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemleri sürerken, başkan adayları da sandıklar kapanmadan önceki son programlarına devam ediyor. Peki ABD seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte gelen son dakika haberleri ve detaylar
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ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, Kovid-19 salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu geçti.
Başkanlık seçimlerinde, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD Seçimler Projesi"ne göre, postayla ve sandık başında şimdiye kadar 100 milyon 298 bin 838 kişi oy kullandı.
Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaşırken, 35 milyondan fazla kişi de oy pusulalarını bu süreçte oluşturulan seçim sandıklarına elden bırakmayı tercih etti.
California 12 milyon 90 bin, Teksas 9 milyon 719 bin ve Florida 9 milyon 69 binden fazla oyla "ülkede erken oylamanın en fazla yapıldığı eyaletler" olarak öne çıktı.
Öte yandan kullanılan erken oyların 2016 başkanlık seçimindeki toplam oyların yüzde 72,8'ine denk geldiği kaydedildi.
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Türkiye saati ile ABD eyaletlerinde oy verme işlemi ne zaman sona erecek?
ABD, (DHA) ABDde halk 46ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentuckydeki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00de ilk kapanacak sandıklar olacak.
ABDde tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Bidenın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:
Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00
Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00
Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00
Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00
Alaska, Hawaii- TSİ 08.00
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23.56: Trump'tan seçim merkezinde iddialı açıklama:
ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken ziyaret ettiği Arlington seçim merkezinde yaptığı açıklamada, sonuçların "muazzam" olacağını ifade etti.
ABD’de başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ediyor. Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump, Virgina eyaletindeki Arlington seçim merkezini ziyaret etti. Kampanya destekçilerinin alkışlarla karşıladığı Trump seçim merkezinde yaptığı konuşmada, "Bence bazı muazzam sonuçlar göreceksiniz. Birlikte harika dört yıl geçireceğiz" dedi.
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23:51: New Yorklular oy vermek için sandık başında
ABD'nin New York kentinde halk yeni başkanını seçmek için sandık merkezlerinde sıraya girdi.
ABD’de 59. başkanlık seçiminde halk sandık başına gidiyor. New York kentinde halk yeni başkanını belirlemek sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı kentte sandıklar 21.00'de kapanacak. Ülke genelinde anketler Demokrat Aday Joe Biden’ın önde gittiğini gösterse de kilit eyaletlerdeki sonuçların belirleyici olacağı seçimde 270 delegeye ulaşan aday başkanlık koltuğuna oturacak.
Müslüman seçmenlerde rekor katılım beklentisi
Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün (ISPU) anketine göre 2020 seçimlerinde oy kullanma hakkı olan Müslüman seçmenlerin yüzde 78'i kayıt yaptırdı. Bu oran 2016 seçimlerinde yüzde 60 olarak kaydedilmişti. Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Proje Müdürü Erum Ekramullah, özellikle Michigan ve Florida gibi kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf edildiğini açıkladı.
İç Güvenlik Bakanlığından seçim güvencesi
ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, 2016 seçiminde sıkça gündeme gelen yabancı unsurların ABD seçimlerine tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Wolf, Amerikalıların bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişelerinin yersiz olduğunu belirterek, “Bu seçimlerde herhangi bir adayın oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok” ifadelerini kullandı. Wolf, seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulunarak bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.
Posta yoluyla kullanılan oylar geç açıklanabilir
ABD’de bu yıl korona virüs salgını nedeniyle posta yoluyla erken kullanılan oyların seçim sonucunun seçim gecesinden daha geç açıklanmasına neden olabileceğine vurgu yapılıyor. Mevcut Başkan Donald Trump seçim kampanyası boyunca sık sık posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu söylemiş ve bunun seçim hileleriyle yolsuzluğa yol açabileceğini kaydetmişti. Trump, sürecin Anayasa Mahkemesine kadar taşınabileceği uyarısında bulunmuştu.
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23.48 Pelosi'den dikkat çeken açıklama
ABD, kongrenin bir parçası olan Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu elinde tutmaya devam edeceğine inandığını söyledi.
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23.21: FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI
ABD'deki seçimde vatandaşlara seçim gününde evde kalmalarına dair otomatik servisten telefon edildiği belirtiliyor. FBI söz konusu telefonlar için soruşturma başlattığını açıkladı. ABD'de halk Başkanlık seçimleri için sandık başına giderken, gece yarısı oy verme geleneği kapsamında Dixville Notch kasabası sandıktaki ilk zaferi açıkladı.Toplamda beş seçmenin bulunduğu kasabada oyların tamamı Biden'a gitti.Coronavirüs nedeniyle bu yıl erken oy verme işlemi ve posta yoluyla oy gibi seçenekler de büyük önem kazandı. Şimdiye dek 98 milyon seçmenin bu şekilde oyunu kullandığı belirtiliyor.Oldukça tartışmalı geçmesi beklenen ve sonuçların Yüksek Mahkeme’ye taşınması ihtimali de sıkça dillendirilen seçimle ilgili bir klasik gerçekleşti.
New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch kasabası, yerel saatler gece yarısını geçtikten sonra sonuçları ilk açıklayan yer oldu.
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270 delegeye ulaşan başkanlık koltuğuna oturuyor
ABD’de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki "en kritik" olarak nitelendirilen seçimde Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı. Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden'ı gösterse de Trump'ın şansı analizlere göre devam ediyor. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270.
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Trump'tan seçim merkezinde iddialı açıklama: "Muazzam sonuçlar göreceksiniz" ABD halkı, 46ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ile ABD Başkan Adayı Joe Biden arasında yapılan yarış, tüm dünya tarafından takip edilirken; seçimin ABD tarihindeki en kritik seçim olduğu ifade ediliyor.ABDde tarihi seçim başladı. Tüm dünyanın takip ettiği seçim, ABD tarihinin en kritik seçimi olarak görülüyor. Amerikalıların 46ıncı başkanını seçeceği bu seçimde, 99 milyondan fazla kişinin posta yoluyla erken oy kullandığı belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Virginiada yaptığı konuşmada, İnanılmaz mitinglerimiz ve inanılmaz zamanlarımız oldu. Florida’da çok iyiyiz, Arizona’da çok iyiyiz, Teksas’ta inanılmaz derecede iyiyiz. Her yerde iyi olduğumuzu duydum. Bence harika bir gece geçireceğiz ve daha da önemlisi harika bir dört yıl geçireceğiz dedi.