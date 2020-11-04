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HaberlerDünya HaberleriSon Dakika | ABD seçim sonuçları gelmeye başladı.. ABD başkanlık seçiminde kim kazanacak? Trump mı önde, Biden mi?
GeriDünya Son Dakika | ABD seçim sonuçları gelmeye başladı.. ABD başkanlık seçiminde kim kazanacak? Trump mı önde, Biden mi?
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Dünya
Haber Giriş: 04 Kasım 2020 - 09:06 | 

Son Dakika | ABD seçim sonuçları gelmeye başladı.. ABD başkanlık seçiminde kim kazanacak? Trump mı önde, Biden mi?

ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden'ın yarıştığı 59. başkanlık seçimleri yapılıyor. Vatandaşlar ABD seçimlerinde Trump'ın mı yoksa Biden'ın mı önde olduğunu öğrenmek istiyorlar. Cumhuriyetçi aday Trump, ABD'de düzenlenen 59. başkanlık seçimlerine ilişkin, "Büyük avantajımız var ama (Demokratlar) seçimi bizden çalmaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz" dedi. ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde West Virginia eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Virginia'yı ise Demokrat Joe Biden kazandı. Cumhuriyetçi Donald Trump Kentucky'yi, Demokrat Joe Biden Vermont'u kazandı. Peki ABD seçim sonuçlarında son durum nasıl? İşte Amerika seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve son durum

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ABD seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. ABD seçimlerinde son durum ile ilgili bilgiler veriliyor. ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. 59. başkanlık seçimleri için ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Joe Biden yarışıyor. İki aşamalı seçimde, 538 delege bulunan Seçici Kurul’dan 270 oyu alan aday ABD Başkanı olacak.  Bazı eyaletlerde oy durumunu önemli hale getirerek seçim sonucunda anahtar rol oynayan eyaletleri belirliyor. Seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre; Trump yüzde 51.3'le 29 delegeyi hanesine yazdırmak üzere. Seçimde ilk el değiştiren eyaletin ise Arizona olma ihtimali var. İşte ABD seçimleri ile ilgili son dakika gelişmeleri

2Türkiye saati ile ABD eyaletlerinde oy verme işlemi ne zaman sona erecek
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Türkiye saati ile ABD eyaletlerinde oy verme işlemi ne zaman sona erecek?

Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentuckydeki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00 de ilk kapanacak sandıklar oldu.

ABDde tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Bidenın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona eriyor. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00

Ohio, Kuzey Karolina TSİ 03.30

Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00

Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00

Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00

Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00

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08.18 | 'Kazanacağız iddiası'

Joe Biden'ın kampanya ekibinde yer alan Rufus Gifford, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kazanacağız" iddiasında bulundu.

08.15 | Kazanan isim bugün açıklanmayacak

Bloomberg muhabiri Saleha Mohsin, kritik konumdaki Wisconsin eyaletinde kazanan ismin bugün açıklanamayacağını yazdı. Pennylvania'da da benzer bir durum olduğunu aktaran Mohsin, Michigan'da sonuçların kesinleşmesi için cuma gününe kadar beklemek gerekebileceği tahmininde bulundu.

08.05 | Biden seçici kurul delege sayısını 213'e yükseltti

ABD'nin Kuzey Amerika dışındaki tek eyaleti olan Hawaii'de gülen isim Joe Biden oldu. Böylece Biden seçici kurul delege sayısını 213'e yükseltti.

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07.40 | Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı.

Seçimin en kritik eyaletlerinden Florida'da oyların yüzde 98'i sayıldı. Buna göre; Trump yüzde 51.3'le 29 delegeyi hanesine yazdırmak üzere. Seçimde ilk el değiştiren eyaletin ise Arizona olma ihtimali var. Arizona'da oyların yüzde 73'üne göre Biden, Trump'ın epey önünde. Biden'ın oy oranı yüzde 53.6, Trump'ın ise 45.1.

07.20 | Biden seçici kurul delege sayısını 209'a çıkardı

AP'nin öngörülerine göre Joe Biden, Batı Yakası'nı silip süpürdü. Beklendiği üzere 55 seçici kurul üyesi bulunan California'yı Biden kazandı. Yedi delegeli Oregon ve 12 delegeli Washington eyaletleri de Biden'ı Amerikan Başkanı olarak görmek istiyor. Doğu Yakası'nın kuzeyindeki New Hampshire eyaletini de kazanan Biden, seçici kurul delege sayısını 209'a çıkardı.

Tahminlere göre; Donald Trump ise 10 delegeli Missouri'yi, dört delegeli Idaho'yu ve altı delegeli Utah'ı da alarak seçici kurul üye sayısını 118'e yükseltti.

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06.50 | Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60

ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yavaş yavaş belli olurken bahis şirketleri Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a gitme ihtimalini yükseltti. BBC'nin haberine göre; Betfair, Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60'a çıkarırken, Biden'ı yüzde 40'a çekti. İngiltere merkezli Smarkets Exchange de Trump'ın yeniden kazanma şansını yüzde 39'dan yüzde 65'e yükseltti. Biden'ın kazanma ihtimali de yüzde 61'den yüzde 35'e geriledi.

06.30

ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tümü ve Senato'nun üçte biri için de seçim yapıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'a karşı Senato'daki koltuğunu korumayı başardı.

Trump'ın Senato'da sadık bir müttefiki olan Graham, Başkan'la dış politika konularında zaman zaman ayrışıyor. Graham'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı harekâtlara da karşı çıkmıştı.

06.00

Donald Trump, Kansas eyaletinde ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Oyların yüzde 75'i sayılmış durumda ve Trump yüzde 53.6 ile seçici kurul delege sayısını 98'e yükseltti. Biden'ın oy oranı ise yüzde 44.3'te kaldı.



05.45

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.

05.35

Associated Press haber ajansının sabaha karşı yayınladığı son tahminlere göre Biden 131, Trump ise 92 delegeyi hanesine ekledi.

Adayların büyük oranda kazanmasının beklendiği eyaletler ve delege sayıları şu şekilde:

Donald Trump: Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (3), Wyoming (3), Indiana (11), Batı Virginia (5), Kentucky (8), Arkansas (6), Güney Carolina (9), Oklahoma (7), Mississippi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Louisiana (8)

Joe Biden: New York (29), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (20), Vermont (3), Virginia (13), New Mexico (5), Colorado (9) Connecticut (7), Massachussets (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3)

605.30 | Pennsylvaniada ilk sonuçlar
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05.30 | Pennsylvania'da ilk sonuçlar

Oyların henüz yüzde 12'sinin sayıldığı kritik eyalet Pennsylvania'da Demokrat Biden'ın yüzde 60.9 ile Trump'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Sonuçlara ilişkin net bir tablo sunmayan bu verilere göre; ABD'nin mevcut başkanı Trump yüzde 38 bandında...

705.10 | CNN: New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden kazanabilir
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05.10 | CNN: New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden kazanabilir

Amerikan yayın kuruluşu CNN, New York ve New Jersey eyaletlerini Demokrat Joe Biden'ın kazanacağını öngörüyor. New York'un 29, New Jersey'nin ise 14 seçici kurul delegesi bulunuyor. Söz konusu iki eyaleti de 2016 seçimlerinde Demokratların adayı Hillary Clinton kazanmıştı.

805.00 | BBC muhabiri: Oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar
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05.00 | BBC muhabiri: Oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar

BBC'nin dezenformasyon ve sosyal medya muhabiri Marianna Spring, sakin bir seçim günü olmakla birlikte, kritik eyaletlerden biri olan Pennsylvania'da teyit edilmemiş oy sahteciliğine ve kirli oyunlara ilişkin iddialar olduğunu duyurdu.

Philadephia'da bir gözlemcinin seçim merkezine girmesinin engellendiği iddiasıyla bir videonun sosyal medyada yayıldığı belirtildi. Videonun Twitter'da 2 milyon kez izlendiği ve Trump yanlısı hesaplardan paylaşıldığı görülüyor. Videonun sahte olmadığı ve olayın hile değil seçim kurallarıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklandığı düşünülüyor.

904.45 | Tahmini sonuçları
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04.45 | Tahmini sonuçları

Tahmini sonuçlara göre; Cumhuriyetçi Donald Trump'ın an itibarıyla kazanmasına kesin gözüyle bakılan eyaletler şöyle: Kentucky, Indiana, Batı Virginia, Güney Carolina, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Tennessee

Yine tahminlere göre; Demokrat Joe Biden ise Vermont, Virginia, Maryland, New Jersey, Illinois, Connecticut, Massachussets, Rhode Island, Delaware ve Washington DC eyaletlerini kazanıyor.

Bu sonuçlara göre; Biden'ın seçici kurul delege sayısı 86, Trump'ın ise 66 olarak görülüyor.

1004.30 | Texasta oyların yüzde 46sına göre Joe Biden önde
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04.30 | Texas'ta oyların yüzde 46'sına göre Joe Biden önde

California'nın ardından Texas 38 delegeyle en çok üyeye sahip seçici kurulun bulunduğu eyalet özelliği taşıyor. 1990'lardan bu yana geleneksel olarak Cumhuriyetçileri seçen Texas'ta oyların yüzde 46'sına göre; Joe Biden yüzde 50.4, Donald Trump yüzde 48.3'te görülüyor.

1104.12 | Floridada ilk seçim sonuçları
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04.12 | Florida'da ilk seçim sonuçları

Florida'da seçim başa baş gidiyor. 1964'ten bu yana Florida'yı alan adayın başkan seçildiği göz önünde bulundurulursa eyaletin önemi kolayca anlaşılabilir. Oyların yüzde 85'ine göre, Trump üstünlüğü az farkla ele geçirmiş durumda. Buna göre; Trump yüzde 50.3, Biden 48.8 bandında seyrediyor. 2016 seçimlerini Trump çok küçük bir farkla kazanmıştı.

1203.50 | Ohioda büyük sürpriz
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03.50 | Ohio'da büyük sürpriz

Trump'ın kazanmak zorunda olduğu eyalet olarak değerlendirilen Ohio'da büyük bir sürpriz yaşanıyor. 2016 seçimlerini 8 puan farkla kazanan Trump, oyların yüzde 20'den fazlası hesaba katılarak yapılan projeksiyona göre; yüzde 36.7'de kalmış görünüyor. Biden'ın oy oranı ise yüzde 62.2.

1303.40 | Associated Press: Oyların ise 76 sayıldı
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03.40 | Associated Press: Oyların ise 76 sayıldı

Associated Press'in aktardığı verilere göre; kritik eyalet Florida'da Biden yüzde 50.5, Trump ise 48.8 düzeyinde seyrediyor. Oyların ise 76 sayılmış durumda...

1403.33 | Kamala Harris: Kurallara riayet edin
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03.33 | Kamala Harris: Kurallara riayet edin

Joe Biden'ın yardımcısı olarak ABD'yi yönetmek için yarışan Kamala Harris, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurallara riayet edin" mesajı verdi.

1503.30 | Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Razi Canikligil sonuçları değerlendirdi
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03.30 | Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Razi Canikligil sonuçları değerlendirdi

Hürriyet Gazetesi ABD Temsilcisi Razi Canikligil, gelen ilk sonuçları değerlendirdi: "Florida'nın Miami bölgesinde Biden yönünde üstünlük var ancak beklediğim oranda değil. Daha fazla fark atması gerekiyordu. Florida için her şey değişebilir. Kübalıların çok yoğun olduğu bölge. 10 puan fark atmış durumda Biden. Ama Florida'nın diğer yerlerine baktığımız zaman onlar Cumhuriyetçi. Bütün Florida'yı alabilmesi için farkın çok daha yoğun olması gerekiyor."

1603.20 | West Virginiayı alan son Demokrat ise 1992 yılında Bill Clinton olmuştu
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03.20 | West Virginia'yı alan son Demokrat ise 1992 yılında Bill Clinton olmuştu

İkinci dönemi için yarışan Donald Trump'ın genel olarak Cumhuriyetçilerin aldığı West Virginia'yı kazanıp, hanesine bu eyaletin sahip olduğu beş delegeyi yazdırması bekleniyor. West Virginia'yı alan son Demokrat ise 1992 yılında Bill Clinton olmuştu.

1703.10 | Amerikan medyası: Üç üyeli Vermontta Biden galip çıkacak
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03.10 | Amerikan medyası: Üç üyeli Vermont'ta Biden galip çıkacak

Amerikan medyası, sekiz seçici kurul üyesine sahip Kentucky'nin Trump tarafından kazanılacağını, üç üyeli Vermont'ta ise Biden'ın galip çıkacağını öngördü.

1803.05 | Indianada Trump kazanıyor.
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03.05 | Indiana'da Trump kazanıyor.

BBC'nin projeksiyonuna göre; 11 delegenin bulunduğu Indiana'da Trump kazanıyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence'in memleketi olan Indiana'yı genel olarak Cumhuriyetçiler kazanıyor. 2008'de Demokrat Barack Obama az bir farkla bu eyaleti kazanmıştı.

1902:49 | ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geliyor
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02:49 | ABD seçimlerinde ilk sonuçlar geliyor

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi'nde Kentucky ve Indiana eyaletlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının yayınladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump, Indiana eyaletindeki oyların yüzde 67,2'sini elde etti.

Halen oy sayımının devam ettiği eyalette toplam oyların yüzde 2'i sayılırken, yüzde 67,2 oy oranına ulaşan Trump, yüzde 30,9 oy oranında kalan Biden'a üstünlük sağlayarak seçimleri önde götürüyor.

Sandıkların yüzde 8'inin sayıldığı Kentucky'de ise yüzde 54,6 oy oranına ulaşan Biden, seçimleri, oyların yüzde 43,8'ini alan Trump'ın önünde götürüyor.

Oyların az bir kısmının sayıldığı Indiana'da 11, Kentucky'de ise 8 delege için yarış yapılıyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

2002.15 | Trumptan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama
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02.15 | Trump'tan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama

Trump'tan sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklama

Öte yandan Trump sandıkların kapanmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede çok iyi görünüyoruz. Teşekkürler." mesajını paylaştı.

Bu yılki ABD seçimlerinde rekor sayıda katılım beklenirken sandıkların büyük çoğunluğu yerel saat ile 19.00 (TSİ 03.00) itibariyle kapanmaya başlayacak.

2102:03 | ABDde iki eyalette oy verme işlemi sona erdi
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02:03 | ABDde iki eyalette oy verme işlemi sona erdi

ABDnin Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sona erdi. Tarihi seçimde ilk sonuçların gelmesi bekleniyor.ABD halkı, 46ıncı başkanını seçiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Bidenın yarıştığı tarihi seçimde Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi sonuçlandı. ABD medyası, ilk sonuçların gelmesinin beklendiğini duyurdu.

2201:40 | Ivanka Trumptan seçmenlere çağrı: Size ihtiyacımız var
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01:40 | Ivanka Trump'tan seçmenlere çağrı: Size ihtiyacımız var

ABD Başkanı Donald Trumpın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından seçmenlere seslendi. Ivanka Trump, Sıradan ayrılmayın. Size ihtiyacımız var dedi.

ABDde tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Bidenın yarıştığı seçimde, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde oy verme işlemi Türkiye saati ile 02.00de sona erecek. Donald Trumpın kızı Ivanka Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçmenlere, Oy verme sırasından ayrılmayın. Size ihtiyacımız var çağrısında bulundu.

2300:22 | İki eyalette oy farkı yüzde 7-8 civarında
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00:22 | İki eyalette oy farkı yüzde 7-8 civarında

Hürriyet Washington Muhabiri Razi Canikligil canlı yayında yaptığı açıklamalarda, "Bazı sandık çıkışı sonuçları geldi, onları açıklıyayım önce, Florida'da anket sonucu 7 milyon oy kullanılmış ve orada Trump önde götürüyor ama buna postayla gönderilen oylar dahil değil. Forida’daki sandık çıkışı anketlerde şu anda Trump : 4,041,888 (+157,090) Biden: 3,884,798. Biden seçmenleri ağırlıklı olarak oylarını önceden gönderdiler. Seçim, sandık başına göre Trump'ın önde götürmesi bekleniyordu.

Arizona'da Trump'ın 49 bin oy üstünlüğü var ama orada saat şu anda çok erken. Bu seçimde Michigan ve Wisconsin büyük ihtimalle Biden'a gidecek. İki eyalette oy farkı yüzde 7-8 civarında ama Biden'a yetmiyor bu bir eyalet daha kazanması lazım. Florida'yı kaybeden bir Trump'a Beyaz Saray'a giden bütün yollar kapanır" dedi

2400:15 | New York borsası seçim gününde ralli yaparak kapandı
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00:15 | New York borsası seçim gününde "ralli yaparak" kapandı

ABD'nin son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen 59. başkanlık seçimi için oy kullanma işlemleri devam ederken, New York borsası günü "ralli yaparak" tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,05 artışla 27.477,40 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 3.367,52 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 kazançla 11,160,57 puana çıktı.

ABD halkı, ülkenin 59. başkanını belirlemek üzere bugün sandık başına giderken, son dönemdeki "en kritik" seçimi olarak nitelendirilen başkanlık seçimleri piyasaların odağında yer alıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle postayla oy kullananların sayısının fazlalığı ve posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar nedeniyle seçim sonuçlarının bu gece netleşmeyebileceği belirtiliyor.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla 475 milyar dolara çıkarak piyasa beklentisinin biraz üzerinde yükseliş gösterdi.

2523.56 | Trumptan seçim merkezinde iddialı açıklama:
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23.56 | Trump'tan seçim merkezinde iddialı açıklama:

ABD Başkanı Donald Trump, oy verme işlemi devam ederken ziyaret ettiği Arlington seçim merkezinde yaptığı açıklamada, sonuçların "muazzam" olacağını ifade etti.

ABD’de başkanlık seçimlerinde halk oy verme işlemine devam ediyor. Halkın yeni başkanını belirleyeceği seçimde Demokrat Parti'nin adayı eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti’nin adayı mevcut ABD Başkanı Donald Trump kıyasıya mücadele ediyor. Seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı mevcut Başkan Donald Trump, Virgina eyaletindeki Arlington seçim merkezini ziyaret etti. Kampanya destekçilerinin alkışlarla karşıladığı Trump seçim merkezinde yaptığı konuşmada, "Bence bazı muazzam sonuçlar göreceksiniz. Birlikte harika dört yıl geçireceğiz" dedi.

2623:51 | New Yorklular oy vermek için sandık başında
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23:51 | New Yorklular oy vermek için sandık başında

ABD'nin New York kentinde halk yeni başkanını seçmek için sandık merkezlerinde sıraya girdi.

ABD’de 59. başkanlık seçiminde halk sandık başına gidiyor. New York kentinde halk yeni başkanını belirlemek sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. Oy verme işleminin yerel saatle 06.00'da başladığı kentte sandıklar 21.00'de kapanacak. Ülke genelinde anketler Demokrat Aday Joe Biden’ın önde gittiğini gösterse de kilit eyaletlerdeki sonuçların belirleyici olacağı seçimde 270 delegeye ulaşan aday başkanlık koltuğuna oturacak.

Müslüman seçmenlerde rekor katılım beklentisi

Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü'nün (ISPU) anketine göre 2020 seçimlerinde oy kullanma hakkı olan Müslüman seçmenlerin yüzde 78'i kayıt yaptırdı. Bu oran 2016 seçimlerinde yüzde 60 olarak kaydedilmişti. Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü Proje Müdürü Erum Ekramullah, özellikle Michigan ve Florida gibi kilit eyaletlerde Müslüman seçmenlerin oy kullanmasını sağlamak için büyük bir çaba sarf edildiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığından seçim güvencesi

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, 2016 seçiminde sıkça gündeme gelen yabancı unsurların ABD seçimlerine tehdit oluşturduğuna dair bir kanıt olmadığını söyledi. Wolf, Amerikalıların bu seçim sürecinde yabancı ülkelerin seçime müdahalesi konusunda endişelerinin yersiz olduğunu belirterek, “Bu seçimlerde herhangi bir adayın oyları manipüle etmeyi başardığına dair kanıt yok” ifadelerini kullandı. Wolf, seçim sonuçlarının alınması dahil sürecin uzun sürebileceği uyarısında bulunarak bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Posta yoluyla kullanılan oylar geç açıklanabilir

ABD’de bu yıl korona virüs salgını nedeniyle posta yoluyla erken kullanılan oyların seçim sonucunun seçim gecesinden daha geç açıklanmasına neden olabileceğine vurgu yapılıyor. Mevcut Başkan Donald Trump seçim kampanyası boyunca sık sık posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu söylemiş ve bunun seçim hileleriyle yolsuzluğa yol açabileceğini kaydetmişti. Trump, sürecin Anayasa Mahkemesine kadar taşınabileceği uyarısında bulunmuştu.

2723.48 | Pelosiden dikkat çeken açıklama
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23.48 | Pelosi'den dikkat çeken açıklama

ABD, kongrenin bir parçası olan Temsilciler Meclisi'nin sözcüsü Demokrat Nancy Pelosi, partisinin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğu elinde tutmaya devam edeceğine inandığını söyledi.

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ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez” ve “Seçmenler kimin başkan olacağını belirler” dedi.

Biden, "Başkanlar hangi oyların sayılıp sayılmayacağını belirleyemez ve bilirsiniz seçmenler kimin başkan olacağını belirler. Ne yaparsa yapsın ya da ne derse desin oylar sayılacak" ifadelerini kullandı.

2923:21 | FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI
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23:21 | FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

ABD'deki seçimde vatandaşlara seçim gününde evde kalmalarına dair otomatik servisten telefon edildiği belirtiliyor. FBI söz konusu telefonlar için soruşturma başlattığını açıkladı. ABD'de halk Başkanlık seçimleri için sandık başına giderken, gece yarısı oy verme geleneği kapsamında Dixville Notch kasabası sandıktaki ilk zaferi açıkladı.Toplamda beş seçmenin bulunduğu kasabada oyların tamamı Biden'a gitti.Coronavirüs nedeniyle bu yıl erken oy verme işlemi ve posta yoluyla oy gibi seçenekler de büyük önem kazandı. Şimdiye dek 98 milyon seçmenin bu şekilde oyunu kullandığı belirtiliyor.Oldukça tartışmalı geçmesi beklenen ve sonuçların Yüksek Mahkeme’ye taşınması ihtimali de sıkça dillendirilen seçimle ilgili bir klasik gerçekleşti.

New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch kasabası, yerel saatler gece yarısını geçtikten sonra sonuçları ilk açıklayan yer oldu.

3021:30 | ABDde seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı
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21:30 | ABD'de seçim nedeniyle Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı

ABD'de bugün yapılan 59. başkanlık seçimlerinin ardından ortaya çıkabilecek sokak olayları nedeniyle başkent Washington DC'de ve Beyaz Saray çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri sonrasında, taraflardan birinin sonuçları kabul etmemesi durumunda sokak ve şiddet olaylarının çıkma ihtimali konuşulmaya başlandı.

Washington DC'de mayıs ve haziran aylarında George Floyd gösterileri sırasında yağmalanan iş yerlerinin camları, seçim sonrası çıkabilecek olaylara karşı ahşap plakalarla kapatıldı.

Öte yandan, Beyaz Saray çevresindeki birçok cadde ve sokağın yanı sıra Beyaz Saray'ın karşısındaki Lafayette Park ve arkasındaki Ellipse Park giriş çıkışa kapatıldı.

Ayrıca Beyaz Saray'ın çevresindeki tüm binaların ve sokakların etrafına yüksek demir çitler konuldu.

31270 delegeye ulaşan başkanlık koltuğuna oturuyor
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270 delegeye ulaşan başkanlık koltuğuna oturuyor

ABD’de halkın yeni başkanını belirleyeceği ve ülkenin yakın tarihteki "en kritik" olarak nitelendirilen seçimde Covid-19 nedeniyle çok sayıda eyalette başlayan erken oylama sürecinde kullanılan oylar 100 milyonu aştı. 35 milyondan fazla seçmen oy pusulalarını sandık merkezlerine elden vermeyi tercih ederken, posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 65 milyona yaklaştı. Halk yeni başkanı ile birlikte 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 üyeli Senato'daki 35 sandalye için oy kullanıyor. Ülkede oy verme işleminin başlama ve bitiş saati, üç farklı saat dilimi nedeniyle eyaletlere göre farklılık gösteriyor. Seçim sürecinde yapılan anketler başkanlık için Demokratların adayı Biden'ı gösterse de Trump'ın şansı analizlere göre devam ediyor. Ülkede en fazla oyu alan değil, en fazla delegeyi kazanan aday başkanlık koltuğuna oturuyor. Başkan olabilmek için yeterli delege sayısı ise 270.

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