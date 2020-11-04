Son Dakika | ABD seçim sonuçları gelmeye başladı.. ABD başkanlık seçiminde kim kazanacak? Trump mı önde, Biden mi?

06.50 | Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60



ABD'de başkanlık seçimlerinin sonuçları yavaş yavaş belli olurken bahis şirketleri Trump'ın ikinci kez Beyaz Saray'a gitme ihtimalini yükseltti. BBC'nin haberine göre; Betfair, Trump'ın seçilme olasılığını yüzde 60'a çıkarırken, Biden'ı yüzde 40'a çekti. İngiltere merkezli Smarkets Exchange de Trump'ın yeniden kazanma şansını yüzde 39'dan yüzde 65'e yükseltti. Biden'ın kazanma ihtimali de yüzde 61'den yüzde 35'e geriledi.



06.30



ABD'de başkanlık seçimlerinin yanı sıra 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tümü ve Senato'nun üçte biri için de seçim yapıyor. Türkiye'nin yakından tanıdığı Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham, Demokrat rakibi Jaime Harrison'a karşı Senato'daki koltuğunu korumayı başardı.



Trump'ın Senato'da sadık bir müttefiki olan Graham, Başkan'la dış politika konularında zaman zaman ayrışıyor. Graham'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine karşı başlattığı harekâtlara da karşı çıkmıştı.



06.00



Donald Trump, Kansas eyaletinde ipi göğüslemiş gibi görünüyor. Oyların yüzde 75'i sayılmış durumda ve Trump yüzde 53.6 ile seçici kurul delege sayısını 98'e yükseltti. Biden'ın oy oranı ise yüzde 44.3'te kaldı.







05.45



ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin yanı sıra yapılan Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 54 oldu.



05.35



Associated Press haber ajansının sabaha karşı yayınladığı son tahminlere göre Biden 131, Trump ise 92 delegeyi hanesine ekledi.



Adayların büyük oranda kazanmasının beklendiği eyaletler ve delege sayıları şu şekilde:



Donald Trump: Kuzey Dakota (3), Güney Dakota (3), Nebraska (3), Wyoming (3), Indiana (11), Batı Virginia (5), Kentucky (8), Arkansas (6), Güney Carolina (9), Oklahoma (7), Mississippi (6), Alabama (9), Tennessee (11), Louisiana (8)



Joe Biden: New York (29), Maryland (10), New Jersey (14), Illinois (20), Vermont (3), Virginia (13), New Mexico (5), Colorado (9) Connecticut (7), Massachussets (11), Rhode Island (4), Delaware (3), Washington D.C. (3)