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hurriyet.com.tr / Dış haberler
Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 11:17 | 

ABD Kongre binasında meydana gelen hasar böyle görüntülendi

ABD'nin başkenti Washington'da kongre binasının göstericiler tarafından saldırıya uğramasının ardından ortaya çıkan hasar böyle görüntülendi.

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ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası Başkan Donald Trump yanlılarınca basıldı.

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Kongre binasında ortaya çıkan hasarın boyutunu gözler önüne seren yeni görüntüler yayınlandı.

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Göstericilerin saldırısına uğrayan binada ortaya çıkan hasarla ilgili incelemeler sürüyor.

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Göstericilerin hedeflerinden birisi de ABD'nin demokrat politikacılarından Nancy Pelosi'nin makamıydı.

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Cumhuriyetçi Kongre üyesi Adam Kinzinger, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "darbe teşebbüsü" ifadesini kullanan ilk isim oldu.

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Pensilvanya Valisi Tom Wolf da benzer bir çıkış yaparak, göstericilerin Kongre binasına girmesini "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

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Eski ABD Başkanı George Bush, Washington olaylarını "ayaklanma" ifadesiyle tanımladı. Bush, eşi Laura ile yaşananları dehşete kapılarak izlediklerini belirtti

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George Bush, şöyle devam etti: "Ayaklanma, ülkemize ve itibarımıza ciddi zarar verebilir. ABD'de her vatansever vatandaşın hukukun üstünlüğünü desteklemesi temel bir sorumluluktur..."

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Birçok bölgesinde hasar oluşan binayı güvenlik güçleri kontrol altına aldı, binada hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı, Ulusal Muhafızlar sokağa indi. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Adam Kinzinger, "Bu bir darbe teşebbüsüdür" değerlendirmesi yaptı.

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ABD Kongresinin bazı Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği bildirildi.

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Washington Polis Şefi Robert Contee, Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Contee, açıklamasında, Kongre içinde polis tarafından vurulan ve daha önce hastanede hayatını kaybeden kadın göstericinin ardından 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump olayların çığırından çıkması üzerine Twitter hesabından itidal çağrısı yaptı. Trump, "ABD Kongre binasındaki herkesten barış içinde kalmalarını istiyorum. Şiddet yok. Unutmayın, Biz Hukuk ve Nizam partisiyiz -Hukuk'a ve muhteşem erkek ve kadınlarımıza saygı gösterelim" mesajını paylaştı.

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Amerikan yayın kuruluşu CNN, yardımcılarının Trump'a gerilimi yatıştırmak için daha güçlü bir açıklama yapması konusunda baskı yaptığını fakat Trump'ın şimdiye kadar sert bir tavır takınmaktan kaçındığını yazdı.

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Başkan Trump, Ulusal Muhafızlara Kongre binasındaki olaylara müdahale etmeleri için talimat verdi.

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Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, gelişmeyi Twitter hesabından duyururken, "Başkan Trump'ın şiddete karşı itidal çağrısını yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Başkan Yardımcısı Mike Pence de olayların sona erdirilmesi için çağrı yaparken, şiddet olaylarının hoş görülemeyeceğini belirtti.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı. Stoltenberg, "Wahington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli" ifadesini kullandı.

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AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de olayları "ABD demokrasisine karşı görülmemiş saldırı" olarak nitelendirerek seçim sonucuna saygı çağrısı yaptı.

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AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise "ABD'de yönetimin Joe Biden'a barışçıl şekilde devrinin sağlanacağına inanıyoruz" ifadesini kullandı.

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Önde gelen Demokrat Kongre üyeleri sosyal medya devlerine Başkan Donald Trump'ın hesaplarının kapatılması için çağrı yaparken, bu konuda ilk adımı atan Twitter oldu. Şirket Trump'ın son tweet'lerini silerken, hesabının 12 saat boyunca kilitleneceğini duyurdu.

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Twitter yetkililerinden yapılan açıklamada Başkan Trump'ın bazı tweetlerini sildiği ifade edildi.

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Kongre binasının içindeki yoğun göz yaşartıcı duman insanları olumsuz etkiledi.

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Yetkililer, bunların gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu ve güvenli hale getirilmek için havaya uçurulduklarını belirterek, bomba bulunması üzerine Cumhuriyetçi Ulusal Komite Karargahı’nın boşaltıldığını ifade etti.

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Komite İletişim Direktörü Michael Ahrens yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Ulusal Komite karargahının yakınlarında şüpheli bir cihazın bulunmasının ardından boşaltıldığını doğruladı. Ahrens, karargahın yaklaşık 1 saat önce tahliye edildiğini belirtti. Karargah, Kongre Binası'na sadece birkaç blok uzaklıkta bulunuyor.

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Başkan Trump olaylar öncesi düzenlediği miting sırasında seçimlerde hile yapıldığına dair iddialarını yineleyerek, "Asla pes etmeyeceğiz, asla kabul etmeyeceğiz, işin içinde bir hırsızlık olduğunda kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Federal güvenlik güçleri, Kongre Binası yakınında 2 adet boru tipi bomba buldu. Güvenlik kaynakları, bombalardan birinin Cumhuriyetçi Ulusal Komite ofislerinin olduğu binada, diğerinin ise Kongre Binası kompleksinde bulunduğunu aktardı.

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