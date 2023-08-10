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ABD temmuz ayı enflasyon oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? ABD TEMMUZ 2023 enflasyon rakamları açıklandı!

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Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 17:53

ABD Temmuz 2023 enflasyon rakamları belli oldu! Piyasaların merakla beklediği ABD temmuz ayı enflasyon verisi saat 15.30'da açıklandı. Küresel piyasalarda gözler Amerika Birleşik Devletleri (ABD) enflasyon rakamlarına çevrildi. Enflasyon verileri ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararını doğrudan etkileyebiliyor. Son dönemde faiz artırımına giden FED’in daha fazla faiz artırmayacağı düşünülüyordu. Açıklanan enflasyon verileri piyasa beklentilerinin altında çıktı. Peki, ABD temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? İşte ABD Temmuz ayı (TÜFE) enflasyon rakamları!

1/6ABD temmuz ayı enflasyon oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu ABD TEMMUZ 2023 enflasyon rakamları açıklandı

Piyasalarda ABD temmuz ayı enflasyon verisi takibi başladı. Tüm dünya ekonomileri tarafından merak edilen ABD Temmuz 2023 enflasyon rakamları açıklandı. Analistler, enflasyonda yükseliş öngörüyordu fakat beklenen verilerin altında bir oran açıklandı. ABD Temmuz 2023 enflasyon verisi açıklandı mı? sorusu da bu bağlamda merak ediliyor. Haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3’e gerilemiş ve son iki yılın en düşük seviyesine inmişti. İşte ABD temmuz ayı enflasyon rakamları ile ilgili detaylar…

2/6ABD ENFLASYON VERİSİ TEMMUZ 2023 AÇIKLANDI MI

ABD ENFLASYON VERİSİ TEMMUZ 2023 AÇIKLANDI MI?

ABD enflasyon verileri piyasalar tarafından bekleniyordu. Türkiye saati ile 15.30'da merak edilen rakamlar paylaşıldı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE yüzde 3,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 4,7 ile beklentilerin altında arttı.

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.

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3/6ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

ALTIN YÜKSELDİ, DOLAR ENDEKSİ DÜŞTÜ

Verinin ardından altının onsu kazanımlarını artırırken, dolar endeksi düşüşe geçti.

4/6EYLÜLDE ONS ALTINDA 2.000 DOLAR BEKLENTİSİ

EYLÜLDE ONS ALTINDA 2.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Fitch’in ABD kredi notunu düşürmesiyle ABD’de tahvil faizlerinin yükseldiğini ve altının da bu yükselişten olumsuz etkilendiğini söyleyen Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman genel olarak ağustosun ortasından itibaren altının onsunun yükseldiğini görüyoruz. Bu yıl da çok hızlı olmamak kaydıyla 1.935-1.936 dolar seviyesinden 1.975 dolar seviyesine kadar yükselebileceğini; eylül ayında 2.000 doların üstünde seyretmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Tahıl anlaşmasının henüz yapılmaması küresel enflasyonu da artıracaktır. Enflasyona karşı altının güvenli liman olmasından da altın destek alacaktır diye düşünüyorum” yorumunda bulundu.

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5/6ABD HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI

ABD HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI

Haziran ayında Enflasyon yüzde 3 olurken; veriler beklentilerin altında kaldı. Böylece ülkede yıllık enflasyon Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.2 arttı. Enflasyon verilerinin ardından ABD borsalarında yükseliş gözlendi. Dolar endeksi düşerken; altında ise yükseliş kaydedildi.

6/6ABD temmuz ayı enflasyon oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu ABD TEMMUZ 2023 enflasyon rakamları açıklandı

Beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyonunun, daha önce yüzde 9’a kadar çıkan ve Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşan enflasyonu düşürmeye çabalayan Fed’e nefes aldırabileceği kaydedildi. Bazı uzmanlar haziran verilerinin enflasyonda sakinliğe işaret ettiğini dile getirirken; hesaplamalarda önemli bir kalemi oluşturan barınma maliyetlerinin düşmesiyle enflasyondaki gerilemenin de sürmesi bekleniyor.

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