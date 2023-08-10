ABD temmuz ayı enflasyon oranı (TÜFE) yüzde kaç oldu? ABD TEMMUZ 2023 enflasyon rakamları açıklandı!

ABD ENFLASYON VERİSİ TEMMUZ 2023 AÇIKLANDI MI?

ABD enflasyon verileri piyasalar tarafından bekleniyordu. Türkiye saati ile 15.30'da merak edilen rakamlar paylaşıldı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE yüzde 3,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 4,7 ile beklentilerin altında arttı.

Enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek TÜFE de yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda arttı. Yıllık bazda çekirdek enflasyon yüzde 4,7 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Çekirdek TÜFE'nin yüzde 4,8 olması bekleniyordu.