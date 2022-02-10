ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? İşte ABD ocak ayı enflasyon beklentisi

Piyasalar hafta başından bu yana ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri, 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Bu haftanın en kritik verisi olan rakamlar, bugün Türkiye saati ile 16:30’da belli olacak.