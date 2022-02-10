ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? İşte ABD ocak ayı enflasyon beklentisi

Piyasalar hafta başından bu yana ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri, 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Bu haftanın en kritik verisi olan rakamlar, bugün Türkiye saati ile 16:30’da belli olacak.
ABD’de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.
Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, 39 yılın zirvesine yükselmişti.