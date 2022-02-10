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HABERLEREkonomi Haberleri

ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? İşte ABD ocak ayı enflasyon beklentisi

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Küresel piyasalarda tüm dikkatler ABD Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı saatte. ABD’de enflasyonun seyrine göre Fed’in faiz artırım hamlesinde bulunacak olması küresel piyasalar üzerinde de etkili oluyor. Peki, ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak? İşte ABD ocak ayı enflasyon beklentisi

1/3ABD enflasyon verileri saat kaçta açıklanacak İşte ABD ocak ayı enflasyon beklentisi

Piyasalar hafta başından bu yana ABD enflasyon verilerine odaklanmış durumda. Küresel ekonomiyi ve varlık fiyatlarını yakından ilgilendiren ABD enflasyon verileri, 10 Şubat Perşembe günü açıklanacak. Bu haftanın en kritik verisi olan rakamlar, bugün Türkiye saati ile 16:30’da belli olacak.

2/3BEKLENTİLER

BEKLENTİLER

ABD’de Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik olarak beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

3/3ABD ENFLASYON RAKAMLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE

ABD ENFLASYON RAKAMLARI 40 YILIN ZİRVESİNDE

Haziran 1982'den bu yana kaydedilen en büyük yükselişi göstermeye devam eden yıllık enflasyon, 39 yılın zirvesine yükselmişti.

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