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ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? 2022 ocak ABD enflasyon oranı bekleniyor

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ABD enflasyon verisi için araştırmalar hız kazandı. ABD enflasyon verisi en son ocak ayında açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Peki, ABD ocak ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

1/2ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak 2022 ocak ABD enflasyon oranı bekleniyor

ABD enflasyon verisinin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ABD enflasyon verisinin perşembe günü açıklanması bekleniyor. Son yapılan açıklamada ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,739'a yükseldiği açıklanmıştı.

2/2ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ABD ENFLASYON VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verisinin perşembe günü açıklanması bekleniyor.ABD'de Enflasyon verisi en son ocak ayında açıklandı. Buna göre ülkedeki yıllık enflasyon yüzde 7'ye ulaşarak Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Aylık enflasyon ise yüzde 0.4 olan beklentileri aşarak yüzde 0.5 oldu. ABD'de aralıkta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,6 yükseldi. Çekirdek enflasyon göstergesi olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyat endeksi aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 arttı.ABD'de enflasyon verisi sonrası 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 1,739'a yükseldi.

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