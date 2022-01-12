ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonu ve tahvillerinde
Piyasalar ABD enflasyonuna odaklandı. Hafta ortasında paylaşılacak olan ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz artırımının zamanlaması açısından önemli. Ekonomistler enflasyonun bu yıl yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde kalacağını öngörüyorlar. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ABD enflasyon verilerinin belli olmasına saatler kaldı. Pek çok finansal göstergeyi etkileyecek olan ABD enflasyon verisi, Türkiye'deki yatırımcılar tarafından da yakından takip ediliyor. Ardından perşembe günü açıklanacak üretici fiyatları endeksi verisi de yine yüksek önemde takip edilecek.
ABD ENFLASYON VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Altın yatırımcısı için haftanın en kritik verisi, bugün Türkiye saati ile 16:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisi. Uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz artırımının zamanlaması açısından önemli. Beklentilerin üzerinde gelen veri; bir yandan Fed faiz artırımının tahmin edilenden daha erken olma ihtimalini kuvvetlendirken, diğer yandan da ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete sebep olabilir.
ABD'de enflasyon 39 yılın zirvesine ulaşmıştı
ABD'de kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükselerek; Haziran 1982'den bu yana en yüksek enflasyon oranı olmuştu. Enflasyon, Ekim ayından itibaren bir aylık dönemde ise yüzde 0,8 artış göstermişti. Çekirdek enflasyon göstergesi gıda ve enerji hariç enflasyon ise Kasım ayında bir önceki yıla göre yüzde 4.9 artmıştı.