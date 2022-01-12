ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonu ve tahvillerinde

ABD ENFLASYON VERİSİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Altın yatırımcısı için haftanın en kritik verisi, bugün Türkiye saati ile 16:30’da açıklanacak olan ABD enflasyon verisi. Uzmanların değerlendirmelerine göre, ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklenen faiz artırımının zamanlaması açısından önemli. Beklentilerin üzerinde gelen veri; bir yandan Fed faiz artırımının tahmin edilenden daha erken olma ihtimalini kuvvetlendirken, diğer yandan da ons altın fiyatlarında yukarı yönlü bir harekete sebep olabilir.