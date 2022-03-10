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ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Şubat ayı ABD enflasyon verisi için geri sayım

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ABD enflasyon verileri için araştırmalar hız kazandı. ABD'de yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 7.2 olan beklentileri aşarak yüzde 7.5 seviyesine yükseldi. Böylece enflasyon 40 yıllın zirvesindeki seyrine devam etti. Şimdi gözler şubat ayı rakamlarına çevrildi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

1/4ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Şubat ayı ABD enflasyon verisi için geri sayım

ABD enflasyon oranı belirli tarihlerde açıklanıyor. ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıklamıştı. FED’in mart ayında faiz artırımına gitme ihtimali araştırmaları hızlandırdı. İşte şubat ayı ABD enflasyon verisi hakkında detaylar

2/4ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri bugün açıklanacak. Açıklamanın saat 16:30’da yapılması bekleniyor. İşte son toplantının ardından yapılan açıklama...

3/4OCAK AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ

OCAK AYI ABD ENFLASYON VERİLERİ

ABD'de Enflasyon 1 yıl içinde yüzde 7.5 yükselerek son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, ülkedeki enflasyonun 2022 Ocak ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını ve fiyatların 1 yıl öncesine göre yüzde 7.5 arttığını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranlarına göre, ülkedeki enflasyonda 1982'den bu yana görülen en yüksek artış yaşandı.

TÜFE'nin, Ocak ayındaki artışının Aralık ayındaki tahminlere göre yüzde 0.6 daha fazla olduğunun kaydedildiği açıklamada, enflasyon oranını en fazla arttıran faktörler arasında gıda, elektrik ve barınma sektörlerindeki fiyat artışlarının yer aldığı belirtildi. TÜFE'ye göre, gıda endeksinin Aralık ayındaki yüzde 0.5'lik artışın ardından Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı, enerji endeksinin ise Ocak ayında yüzde 0.9 arttığı belirtildi.

4/4YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

YÜKSEK FAİZ ORANLARI KAPIDA

Ekonomistler, TÜFE artışlarının beklentileri aşmaya devam etmesi halinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından daha yüksek faiz oranları getirebileceğini ancak enflasyon baskılarının hafifletilmesi için daha yavaş bir oran artış hızına yol açabileceğini belirtiyor.

FED, faiz artırımlarının temposu ve ölçeğinin verilere bağlı olacağını söyledi. Sıkılaştırmanın hızı konusunda netlik olmamasına rağmen, FED’in Mart ayında faiz oranlarını artırmaya başlaması bekleniyor.

 

 

 

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