ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda dikkatler temmuz 2023 ABD enflasyon oranlarında!

2023 temmuz ayı ABD enflasyon rakamları küresel piyasalarda merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (FED)'nın faizi yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükselmesinin ardından enflasyon rakamlarının ne olacağı yatırımcıların da gündemine geldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Tüm dikkatler şimdi temmuz 2023 ABD enflasyon rakamlarında. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ABD enflasyon rakamları hakkında ayrıntılı bilgiler.