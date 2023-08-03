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ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda dikkatler temmuz 2023 ABD enflasyon oranlarında!

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#ABD Enflasyon Rakamları#TÜFE#Abd Enflasyon Oranları Temmuz 2023
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 01:33

ABD enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları için beklenen tarih gelirken, gözler ABD verilerine çevrildi. Temmuz ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin FED faiz kararında etkili olması ön görülüyor. Geçtiğimiz ay ABD'de enflasyon yüzde 3 ile Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta belli olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

1/4ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak Küresel piyasalarda dikkatler temmuz 2023 ABD enflasyon oranlarında

2023 temmuz ayı ABD enflasyon rakamları küresel piyasalarda merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (FED)'nın faizi yüzde 5,25'ten yüzde 5,50'ye yükselmesinin ardından enflasyon rakamlarının ne olacağı yatırımcıların da gündemine geldi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri küresel piyasalarda yön belirleyici olacak. Tüm dikkatler şimdi temmuz 2023 ABD enflasyon rakamlarında. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon verisi ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ABD enflasyon rakamları hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri, 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

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3/4HAZİRAN AYI ABD ENFLASYON RAKAMLARI

HAZİRAN AYI ABD ENFLASYON RAKAMLARI

Haziran ayında Enflasyon yüzde 3 olurken; veriler beklentilerin altında kaldı. Böylece ülkede yıllık enflasyon Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.2 arttı. Enflasyon verilerinin ardından ABD borsalarında yükseliş gözlendi. Dolar endeksi düşerken; altında ise yükseliş kaydedildi.

4/4ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak Küresel piyasalarda dikkatler temmuz 2023 ABD enflasyon oranlarında

Beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyonunun, daha önce yüzde 9’a kadar çıkan ve Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşan enflasyonu düşürmeye çabalayan Fed’e nefes aldırabileceği kaydedildi. Bazı uzmanlar haziran verilerinin enflasyonda sakinliğe işaret ettiğini dile getirirken; hesaplamalarda önemli bir kalemi oluşturan barınma maliyetlerinin düşmesiyle enflasyondaki gerilemenin de sürmesi bekleniyor.

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#ABD Enflasyon Rakamları#TÜFE#Abd Enflasyon Oranları Temmuz 2023

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