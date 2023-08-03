ABD enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda dikkatler temmuz 2023 ABD enflasyon oranlarında!

Beklentilerin altında kalan haziran ayı enflasyonunun, daha önce yüzde 9’a kadar çıkan ve Kasım 1981’den bu yana en yüksek seviyelere ulaşan enflasyonu düşürmeye çabalayan Fed’e nefes aldırabileceği kaydedildi. Bazı uzmanlar haziran verilerinin enflasyonda sakinliğe işaret ettiğini dile getirirken; hesaplamalarda önemli bir kalemi oluşturan barınma maliyetlerinin düşmesiyle enflasyondaki gerilemenin de sürmesi bekleniyor.