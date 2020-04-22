ABD: Çin ajanları cep telefonlarına mesajlar atıyor

NIH, DSÖ ve Gates Vakfının yanı sıra son dönemde Kovid-19'un aslında buradan yayıldığı iddialarına konu olan Vuhan Viroloji Enstitüsü çalışanlarına ait olduğu savunulan adres ve şifrelerin gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken, bunların yer aldığı listeler, ilk olarak nefret dili ve aşırılıkçı siyasi yorumlarıyla tanınan mesaj panosu 4chan'e gönderildi.