ABD bu görüntüleri konuşuyor! Markette inanılmaz maske kavgası

Maske kullanımına topyekun yasak ve serbesti getirmeyen diğer eyaletler arasında, tüm işletme sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde 15-21 Haziran haftasında yeni vaka sayıları, 1-7 Haziran haftasına göre yüzde 12 azalırken, yalnızca bazı işletmeler ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde yüzde 70 arttı.