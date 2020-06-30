ABD bu görüntüleri konuşuyor! Markette inanılmaz maske kavgası

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son iki haftada yüzde 84 arttı.
6
Abone Ol
Maske kullanımına topyekun yasak ve serbesti getirmeyen diğer eyaletler arasında, tüm işletme sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde 15-21 Haziran haftasında yeni vaka sayıları, 1-7 Haziran haftasına göre yüzde 12 azalırken, yalnızca bazı işletmeler ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde yüzde 70 arttı.
7
Abone Ol
Ülkede maske takma zorunluğu tartışmaları sürerken California'daki bir markette yaşanan inanılmaz olay ülke gündemine oturdu.
8
Abone Ol
Hollywood'da yer alan Trader's Joe adlı bir markette maske takmayı reddeden kadın görevliler ve diğer müşterilerle kavga ederek ortalığı ayağa kaldırdı.
9
Abone Ol
Markete girerek alışverişe başlayan kadının maske takmadığını gören görevliler diğer müşterilerin uyarısıyla kadının yanına gitti.
10
Abone Ol
Kadına nazikçe maske takma zorunluluğunu hatırlatan görevliler hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
11
Abone Ol
Bir anda sinirlenerek bağırmaya başlayan kadın şaşkın bakışlar arasında sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.
12
Abone Ol
Bu anlar markette bulunan bir müşteri tarafından kaydedildi ve videonun Twitter'da yayınlanmasıyla olay gündeme oturdu.
13
Abone Ol
Kadının maske takmayarak olay yarattığını gören maskeli diğer müşteriler durumu şaşkınlıkla izlediler.
14
Abone Ol
California eyaleti maske takmayı 18 Haziran itibarıyla zorunlu kılmıştı. Doktor raporu olanlar bu zorunluluktan muaf tutuluyor.
15
Abone Ol
Kadın maske takmayacağını haykırırken bir yandan nefes problemi yaşadığını ve maske takmamasını doktorunun önerdiğini söyledi.
16
Abone Ol
Sinirlerine hakim olamayan kadın kendisini uyaran kişilere 'Demokrat pislikler!' diye bağırdı.
17
Abone Ol
Herkesi dehşete düşüren kadın kendisini maske takmaya zorlayan insanlara demokratik haklarımı elimden alıyorsunuz diye çıkıştı.
18
Abone Ol
Güçlükle sakinleştirilen kadın ortalığı birbirine kattığı marketten maske takmadan ayrıldı.