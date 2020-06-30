MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriABD bu görüntüleri konuşuyor! Markette inanılmaz maske kavgası
GeriDünya ABD bu görüntüleri konuşuyor! Markette inanılmaz maske kavgası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/ Fotoğaraflar: Twitter
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 14:11,

ABD bu görüntüleri konuşuyor! Markette inanılmaz maske kavgası

Covid-19 salgınında en ağır bilançoya sahip olan ABD'de bir markette çıkan maske takma kavgası günün olayı haline geldi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

ABD, dünya genelinde koronavirüs salgınının en ağır yaşandığı ülkelerin başında geliyor. Ülkede buna rağmen yaşanan bir maske takmama kavgası ise günün konusu oldu.

2
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 290 artarak 128 bin 451'e yükselmişti.

3
Abone Olgoogle-news

Dünyadaki Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 40 bin 509 artarak 2 milyon 637 bin 892'ye ulaştı.

4
Abone Olgoogle-news

Ülkede maske takma zorunluluğu bulunmayan eyaletlerde vaka sayılarında artışlar gözlendiği bildirilmişti.

5
Abone Olgoogle-news

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınına karşı sıhhi maske takılmasını zorunlu kılmayan 16 eyalette, yeni vaka sayıları son iki haftada yüzde 84 arttı.

6
Abone Olgoogle-news

Maske kullanımına topyekun yasak ve serbesti getirmeyen diğer eyaletler arasında, tüm işletme sahiplerine ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde 15-21 Haziran haftasında yeni vaka sayıları, 1-7 Haziran haftasına göre yüzde 12 azalırken, yalnızca bazı işletmeler ve çalışanlara maske takma zorunluluğu getiren eyaletlerde yüzde 70 arttı.

7
Abone Olgoogle-news

Ülkede maske takma zorunluğu tartışmaları sürerken California'daki bir markette yaşanan inanılmaz olay ülke gündemine oturdu.

8
Abone Olgoogle-news

Hollywood'da yer alan Trader's Joe adlı bir markette maske takmayı reddeden kadın görevliler ve diğer müşterilerle kavga ederek ortalığı ayağa kaldırdı.

9
Abone Olgoogle-news

Markete girerek alışverişe başlayan kadının maske takmadığını gören görevliler diğer müşterilerin uyarısıyla kadının yanına gitti.

10
Abone Olgoogle-news

Kadına nazikçe maske takma zorunluluğunu hatırlatan görevliler hiç beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

11
Abone Olgoogle-news

Bir anda sinirlenerek bağırmaya başlayan kadın şaşkın bakışlar arasında sinir krizi geçirerek ortalığı birbirine kattı.

12
Abone Olgoogle-news

Bu anlar markette bulunan bir müşteri tarafından kaydedildi ve videonun Twitter'da yayınlanmasıyla olay gündeme oturdu.

13
Abone Olgoogle-news

Kadının maske takmayarak olay yarattığını gören maskeli diğer müşteriler durumu şaşkınlıkla izlediler.

14
Abone Olgoogle-news

California eyaleti maske takmayı 18 Haziran itibarıyla zorunlu kılmıştı. Doktor raporu olanlar bu zorunluluktan muaf tutuluyor.

15
Abone Olgoogle-news

Kadın maske takmayacağını haykırırken bir yandan nefes problemi yaşadığını ve maske takmamasını doktorunun önerdiğini söyledi.

16
Abone Olgoogle-news

Sinirlerine hakim olamayan kadın kendisini uyaran kişilere 'Demokrat pislikler!' diye bağırdı.

17
Abone Olgoogle-news

Herkesi dehşete düşüren kadın kendisini maske takmaya zorlayan insanlara demokratik haklarımı elimden alıyorsunuz diye çıkıştı.

18
Abone Olgoogle-news

Güçlükle sakinleştirilen kadın ortalığı birbirine kattığı marketten maske takmadan ayrıldı.

19
Abone Olgoogle-news
20
Abone Olgoogle-news
21
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi