ABD bu bebeği konuşuyor! Erken doğdu ama kilosu 6.3 kg
ABD'nin Arizona eyaletinde Cary Patonai isimli 2 çocuk annesi genç kadın 3. bebeğini dünyaya geldi. Doğması gereken süreden 2 hafta önce dünyaya gelen bebek tüm ABD'nin ilgi odağı olduğu çünkü bebek tam olarak 14 pound yani yaklaşık 6.3 kg olarak doğdu.
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Cary ve Tim Patona çiftinin erkek çocuğu, 4 Ekim'de Banner Thunderbird Hastanesi'nde dünyaya geldi. Finnley adı verilen bebek 38 haftada doğdu ve doğduğunda yaklaşık 6.3 kilodaydı.
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Michigan Sağlık Üniversitesi yetkilileri, bebeklerin doğumdaki ortalama kilolarının yaklaşık 3.4 kg olduğunu ve 2.5 kg ile 4.5 kg arasındaki ağırlıkların normal kabul edildiğini söylüyor.
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Doktorlar anne için 5 Ekim'de bir sezaryen planlamışlardı ancak bebek Finnley acele etti ve beklenenden önce geldi. Doktorlar, Finnley erken doğmasaydı yaklaşık 7.5 kilo olabileceğini söylüyor.
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Anne doğum anında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Doktor ve hemşireler onu gördükleri anda şoke olup 'Aman Tanrım, bu çok büyük' dediler. Herkes sanki hiç bu kadar büyük bir bebek görmemiş gibi çıldırdı"
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Doktorlar her ne kadar şaşırsa da anne için bebeğin kilosu çok sürpriz değildii. Son ultrasonunda hemşireler bebeğinin 6 kiloya yakın olduğunu söylemişlerdi
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Anne bebeği Finnley'nin Banner Thunderbird'de doğan en büyük bebeklerden biri olabileceğini iddia ederken hastane yetkilileri federal hasta mahremiyeti yasaları nedeniyle yorum yapamayacaklarını açıkladı.
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Bebeğinin hastanede çok ünlü olduğunu söyleyen anne, "Doktorlar ve hemşireler her gün benimle ve bebeğimle fotoğraf çektirmeye geliyor" dedi ve sözlerine ekledi;
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"Bebeğimin aynı anda hastanede doğan dört bebekle tek bir ortak noktası vardı, ağırlığı toplam üçü kadardı, bu yüzden buna gülüyorduk"
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Cary ayrıca Finnley'nin üçüncü çocuğu olduğunu ve 2008'den bu yana 19 kez düşük yaptıktan sonra doğduğunu söyledi.Baba Tim ise "Heyecanlıyım, artık ailemin tamamlandığını hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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Bebek Finnley doğumunun ardından sekiz gün yoğun bakımda kaldıktan sonra evine döndü ve ağabeyleri Devlin ve Emmett'in emin ellerinde.
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Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na göre, bugüne kadar, doğal yollardan dünyaya gelen en ağır bebek 1879'da Kanada'da dünyaya gözünü açan Anna Bates oldu. 10,5 kilogram ağırlığındaki bebek 11 saat sonra hayatını kaybetti.
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1955 Eylül'ünde İtalya'nın Aversa kentinde doğum yapan Carmelina Fedele ile 24 Mayıs 1982'de Güney Afrika'nın Transkei kenti, Sipetu Hastanesi'nde sezaryenle doğum yapan Christina Samane, her ikisi de erkek olan 10.2 kilogram ağırlığında bebekler dünyaya getirmişlerdi.
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Çin'de geçtiğimiz yıl 29 yaşındaki bir kadın 7.3 kilogram ağırlığında bir bebek dünyaya getirmiş, Chun Chun adı verilen erkek bebek Çin'in en ağır yeni doğan bebeği olarak kayıtlara geçmişti.