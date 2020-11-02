ABD Başkanlık seçimleri ne zaman? Amerika seçimleri için geri sayım başladı!
Amerika Başkanlık Seçimleri için geri sayım resmen başladı. Mevcut Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında geçecek olan ABD Başkanlık seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan ve delegelerin belirlenmesi ile son bulacak. Donald Trump'un Koronavirüs'e yakalanması dolayısıyla çok etkili bir propaganda dönemi geçiremediği ABD Başkanlık seçimleri, tüm oyların sayılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Peki, 82 milyon adayın posta yoluyla oy kullandığı ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Joe Biden ve Donald Trump arasında geçecek olan ABD seçimleri, çekişmeli sahnelere şahit edecek. Sürekli olarak dengelerin değiştiği seçim sürecinde, 82 milyon kişi oylarını posta yoluyla kullandı. Biden ve Trump'un Beyaz Saray'da yönetimi ele almak için 538 kişilik seçici kurulun 270 delegesine sahip olması gerekecek. Peki, ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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ABD (AMERİKA) BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" seçim süreci yaşanan ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.
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ANKETLERDE BİDEN ÖNDE
Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.
ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.
Seçimin asıl kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha küçük farklarla da olsa Trump'ın önünde gözüküyor.
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DELEGE SAYISI ÖNEM ARZ EDİYOR
3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.
2016'daki son seçimleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.