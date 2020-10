ABD Başkanlık seçimi ne zaman? İşte gelen son haberler

Trump, körfez ülkelerini bir silah pazarı olarak görüyor. Buna karşın Biden, körfez liderlerinin insan hakları ihlallerine göz yumulmaması gerektiğini düşünüyor. Biden başta Muhammed Bin Selman olmak üzere körfez liderlerinin işledikleri insan hakları ihlallerinin hesabını vermesi gerektiğini savunuyor.



Her iki aday da Rusya'ya karşı "en katı isim" olduğunu savunuyor



Rusya son yıllarda ABD siyasetinde ilginç bir rol oynadı. Rusya'nın 2016'daki seçimlere Trump lehine müdahale ettiği gerekçesiyle başlatılan ve 2,5 yıl süren Rusya soruşturması nedeniyle bu ülkeyle ilişkiler de önemli bir dış politika başlığını oluşturuyor.



Göreve gelir gelmez Rusya soruşturmasıyla karşı karşıya kalan Trump, tüm eleştirilere rağmen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sert veya ağır ifadeler kullanmadı.



Bununla birlikte, yaptırımlarla Rusya'ya karşı sert adımlar atan Trump, Ukrayna'ya yardımları artırdı ve Rusya'yla yapılan bazı önemli anlaşmalardan çekilerek tavrını ortaya koydu.



Trump "Rusya’ya karşı kendisinden daha katı bir isim" olmadığını savunurken, Biden Trump’ı "Putin’in kuklası" olarak tanımlayıp kendisinin Rusya ile mücadele için biçilmiş kaftan olduğunu savunuyor.



Rusya’nın ABD kamuoyunu manipüle ettiği iddiaları ve ABD güvenlik bürokrasisinin Rusya yaklaşımı iki adayın da Moskova’ya yönelik retoriğini şekillendirdiği üzerinde duruluyor.



Biden’ın Türkiye karşıtı tavrı net



ABD-Türkiye ilişkileri Trump döneminde gerilimin tırmandığı dönemeçler yaşasa da, iki ülkenin liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump arasındaki diyaloğun ilişkiler üzerindeki "koruyucu" etkisi öne çıktı.



Trump her fırsatta "Türkiye ve Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var" vurgusunu yapıyor. Ancak Trump döneminde Türkiye’nin F-35 ortaklığı askıya alındı, Rahip Andrew Brunson krizinde Türkiye’ye yönelik bazı ürünlerin gümrük vergileri artırıldı ve Trump yönetimi Güney Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırdı.



Dolayısıyla Trump ile Erdoğan arasındaki ilişkinin ötesinde, her zaman resmi olarak dile getirmese de Trump yönetiminin başta Akdeniz konusunda olmak üzere birçok konuda Türkiye aleyhine bir pozisyon aldığı görülüyor.



Biden da özellikle son zamanlardaki Türkiye karşıtı tavrını oldukça net bir biçimde ortaya koyuyor. Demokrat aday, Trump yönetimine, Yunanistan ile gerilim konusunda Türkiye’ye baskı yapması çağrısında bulunurken, Türkiye’nin Ayasofya’yı tekrar camiye çevirme kararına da tepki gösterdi.



Biden aynı zamanda, Trump yönetimine Türkiye’nin Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının dışında kalmasını sağlanması çağrısında bulundu.



Biden'ın ocak ayında New York Times'ta yayımlandığı ortaya çıkan bir mülakatında Türkiye ile ilgili sarf ettiği sözler ise Ankara'nın sert tepkisini çekmişti.



Tüm bunların ışığında, Amerikan kongresinin Türkiye karşıtı tutumu başkanlık seçim sürecine de etki ettiği değerlendiriliyor.



Biden da Kim Jong-un ile görüşebileceğini söylüyor



Biden, ABD'nin ön koşulları karşılanmadan Kuzey Kore ile bir diyalog sürecine girmenin doğru olmadığını savunuyor ve Trump'ı bu konuda eleştiriyor. Ancak Biden, ne olarak belirtmediği koşulların sağlanması durumunda kendisinin de Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile görüşebileceğini dile getiriyor.



Trump, yeniden seçilmesi durumunda bu süreci devam ettireceğini kaydediyor ve "Ben olmasaydım şu anda çoktan Kuzey Kore ile savaştaydık." tezini savunuyor.