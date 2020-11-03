ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Bu kez durum farklı!
ABD seçim sonuçları, tüm dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Trump ve Biden'ın yarıştığı seçimde, Biden anketlere göre rakibi karşısında önde görünürken, sonuçlarında normale nazaran daha uzun süreçte açıklanacağı tahmin ediliyor. Buradaki asıl nedenin ise posta yoluyla kullanılan oyların derlenip toparlanması ve havuza dahil edilmesi olduğu ifade ediliyor. ABD başkanlık seçimleri kapsamında bazı eyaletlerde oy kullanma işleminin posta yoluyla bir süre daha devam edeceği söylentiler arasında yer alıyor. Peki, bu kapsamda ABD Başkanlık seçim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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ABD Başkanlık seçimleri ne zaman yapılacak ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Amerika Başkanlık Seçimleri için geri sayım başladı. Mevcut Başkan Donald Trump ve rakibi Joe Biden arasında geçecek olan ABD Başkanlık seçimleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni başkan ve delegelerin belirlenmesi ile son bulacak. Dünya ABD seçim sonuçlarına kilitlenmişken son anketler Demokrat aday Joe Biden'ı büyük farkla önde gösteriyor. Anket sonuçlarına göre, Cumhuriyetçi ABD Başkanı Donald Trump, Demokrat rakibi Joe Biden'ın dokuz puan gerisinde görünüyor. İşte, ABD başkanlık seçimi sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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ABD (AMERİKA) BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle "sıra dışı" seçim süreci yaşanan ABD'de Trump ile Biden'ın yarıştığı ve 3 Kasım Salı günü yapılacak 59. başkanlık seçimlerinin galibinin kim olacağı merakla bekleniyor.
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ABD SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim sonuçları için net açıklanma tarihi belirsizliğini korurken, geçtiğimiz seçim dönemlerinde ABD'nin Batı Yakası'ndaki eyaletlerde sandıkların kapanmasıyla birlikte TSİ 07.00 civarında sonuçlar netleşmeye başlıyordu. 2008 seçimlerinde kesin sonuçlar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmişti.
2016'daki en son seçimlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yı kazanana kadar sonuçlar netleşmemiş ve ancak bu eyaletten TSİ 09.35'te sonuçlar geldiğinde kazandığı kesin olarak ilan edilmişti.
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ANKETLERDE BİDEN ÖNDE
Seçimler öncesi anketlerdeki son durum yakından takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin güvenilirliği de kamuoyunda soru işareti olarak görülüyor.
ABD'nin önde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tüm anketlerin ortalamasını derlediği anket sonuçlarına göre, Biden, ülke geneli anketlere göre yarışı Trump'ın 7,4 puan önünde götürüyor.
Seçimin asıl kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha küçük farklarla da olsa Trump'ın önünde gözüküyor.
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DELEGE SAYISI ÖNEM ARZ EDİYOR
3 Kasım Salı günü yapılacak başkanlık seçimlerinde seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.
Burada toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.
2016'daki son seçimleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaşmış ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaşık 3 milyon daha fazla oy almıştı.