HER ZAMAN EN FAZLA OYU ALAN KAZANMIYOR ABD'de BaÅŸkanlÄ±k SeÃ§imleri, iki aÅŸamalÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. ABD halkÄ± sandÄ±ÄŸa giderek kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± eyaletin SeÃ§iciler Kurulu'na gÃ¶ndereceÄŸi delegelere oy veriyor. Halkoyuyla seÃ§ilen delegeler de baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± seÃ§iyor. SeÃ§ici Kurul'da 538 delege bulunuyor ve baÅŸkan seÃ§ilmek iÃ§in adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletler seÃ§imini kazanmasÄ± gerekiyor. Ã–nemli olan delege sayÄ±sÄ± olduÄŸundan Ã¼lke genelinde en fazla oyu kazanan adayÄ±n baÅŸkan seÃ§ilemediÄŸi durumlar da oldu. Demokrat Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton, 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¼lke genelinde Donald Trump'tan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon daha fazla oy almasÄ±na karÅŸÄ±n yeterli delege sayÄ±sÄ±na sahip olamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seÃ§ilememiÅŸti.