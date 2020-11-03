ABD BaÅŸkanlÄ±k seçim sonuçlarÄ± ne zaman saat kaçta açÄ±klanacak? Amerika'dan ilk veriler gelmeye baÅŸladÄ±
ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§im sonuÃ§larÄ± iÃ§in dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ kulaÄŸÄ± Amerika'dan gelecek aÃ§Ä±klamalara Ã§evrildi. Mevcut BaÅŸkan Trump ve DemokratlarÄ±n adayÄ± Joe Biden'Ä±n yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± seÃ§imde posta yoluyla gelen oylar haricinde sandÄ±k baÅŸÄ±ndan fiziki oy atma iÅŸlemleri de devam ediyor. Amerika tarihinin en yÃ¼ksek katÄ±lÄ±mlÄ± seÃ§imi olarak lanse edilen 2020 ABD BaÅŸkanlÄ±k SeÃ§imi, KoronavirÃ¼s nedeniyle yÃ¼ksek oranda posta yoluyla gerÃ§ekleÅŸti. KÃ¼Ã§Ã¼k nÃ¼fuslu kÃ¶ylerde oy verme iÅŸlemi hÄ±zla sonuÃ§lanÄ±rken sandÄ±klar aÃ§Ä±ldÄ±. Dixville Notch kasabasÄ±nda kullanÄ±lan 5 oyun tamamÄ±nÄ± Demokrat Parti adayÄ± Joe Biden kazandÄ±. Millsfield'de ise CumhuriyetÃ§i Parti adayÄ± BaÅŸkan Donald Trump 16 oy kazanÄ±rken Biden 5 oyda kaldÄ±. BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde, erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi "ABD SeÃ§imler Projesi"ne gÃ¶re, postayla ve sandÄ±k baÅŸÄ±nda ÅŸimdiye kadar 100 milyon 298 bin 838 kiÅŸi oy kullandÄ±. Peki, ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§im sonuÃ§larÄ± ne zaman saat kaÃ§ta aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte, ABF baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi sonuÃ§larÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lar ve ilk seÃ§im sonuÃ§larÄ±..
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ABD seÃ§im sonuÃ§larÄ±, tÃ¼m dÃ¼nya Ã¼lkeleri tarafÄ±ndan yakÄ±ndan takip ediliyor. Trump ve Biden'Ä±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seÃ§imde, Biden anketlere gÃ¶re rakibi karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶nde gÃ¶rÃ¼nÃ¼rken, sonuÃ§larÄ±nda normale nazaran daha uzun sÃ¼reÃ§te aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± tahmin ediliyor. Buradaki asÄ±l nedenin ise posta yoluyla kullanÄ±lan oylarÄ±n derlenip toparlanmasÄ± ve havuza dahil edilmesi olduÄŸu ifade ediliyor. ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri kapsamÄ±nda bazÄ± eyaletlerde oy kullanma iÅŸleminin posta yoluyla bir sÃ¼re daha devam edeceÄŸi sÃ¶ylentiler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Peki, bu kapsamda ABD BaÅŸkanlÄ±k seÃ§im sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanÄ±r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
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SANDIKTAN Ä°LK SONUÃ‡LAR VE BÄ°LGÄ°LER GELÄ°YOR
ABD baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde sandÄ±kta oy kullanma iÅŸlemi, geleneÄŸe uygun olarak New Hampshire eyaletindeki iki kÃ¶yde gece yarÄ±sÄ±ndan itibaren baÅŸladÄ±.
Kanada sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±ndaki Dixville Notch ve Millsfield kÃ¶ylerindeki seÃ§menler, yerel saatle 24.00'ten itibaren oy kullanmak iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti.
KÃ¼Ã§Ã¼k nÃ¼fuslu kÃ¶ylerde oy verme iÅŸlemi hÄ±zla sonuÃ§lanÄ±rken sandÄ±klar aÃ§Ä±ldÄ±. Dixville Notch kasabasÄ±nda kullanÄ±lan 5 oyun tamamÄ±nÄ± Demokrat Parti adayÄ± Joe Biden kazandÄ±. Millsfield'de ise CumhuriyetÃ§i Parti adayÄ± BaÅŸkan Donald Trump 16 oy kazanÄ±rken Biden 5 oyda kaldÄ±.
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ABD (AMERÄ°KA) BAÅžKANLIK SEÃ‡Ä°MÄ° NE ZAMAN?
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n etkisiyle "sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ±" seÃ§im sÃ¼reci yaÅŸanan ABD'de Trump ile Biden'Ä±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak 59. baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinin galibinin kim olacaÄŸÄ± merakla bekleniyor.
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ABD SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?
SeÃ§im sonuÃ§larÄ± iÃ§in net aÃ§Ä±klanma tarihi belirsizliÄŸini korurken, geÃ§tiÄŸimiz seÃ§im dÃ¶nemlerinde ABD'nin BatÄ± YakasÄ±'ndaki eyaletlerde sandÄ±klarÄ±n kapanmasÄ±yla birlikte TSÄ° 07.00 civarÄ±nda sonuÃ§lar netleÅŸmeye baÅŸlÄ±yordu. 2008 seÃ§imlerinde kesin sonuÃ§lar tam bu saatte, 2012'de ise 15 dakika sonra gelmiÅŸti.
2016'daki en son seÃ§imlerde ise Donald Trump, Pennsylvania'yÄ± kazanana kadar sonuÃ§lar netleÅŸmemiÅŸ ve ancak bu eyaletten TSÄ° 09.35'te sonuÃ§lar geldiÄŸinde kazandÄ±ÄŸÄ± kesin olarak ilan edilmiÅŸti.
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ANKETLERDE BÄ°DEN Ã–NDE
SeÃ§imler Ã¶ncesi anketlerdeki son durum yakÄ±ndan takip edilirken 2016'dan bu yana anketlerin gÃ¼venilirliÄŸi de kamuoyunda soru iÅŸareti olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
ABD'nin Ã¶nde gelen siyasi analiz sitelerinden "Real Clear Politics"in ulusal bazdaki tÃ¼m anketlerin ortalamasÄ±nÄ± derlediÄŸi anket sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, Biden, Ã¼lke geneli anketlere gÃ¶re yarÄ±ÅŸÄ± Trump'Ä±n 7,4 puan Ã¶nÃ¼nde gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.
SeÃ§imin asÄ±l kaderini belirleyecek kritik eyaletlerde de Biden, daha kÃ¼Ã§Ã¼k farklarla da olsa Trump'Ä±n Ã¶nÃ¼nde gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor.
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DELEGE SAYISI Ã–NEM ARZ EDÄ°YOR
3 KasÄ±m SalÄ± gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerinde seÃ§menler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.
ABD'de "Delegeler Kurulu" (Electoral College) adÄ± verilen bu sistemde her eyalete farklÄ± aÄŸÄ±rlÄ±klarla daÄŸÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸ toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayÄ±nÄ±n yarÄ±dan 1 fazlasÄ±na yani 270 delegeye ulaÅŸan aday, baÅŸkan olmaya hak kazanÄ±yor.
Burada toplamda daha fazla oy alan deÄŸil, daha fazla delegeye ulaÅŸan kiÅŸinin baÅŸkan olmasÄ±, eyaletler arasÄ±ndaki dengenin gÃ¶zetildiÄŸi Amerikan siyasal sisteminin dikkat Ã§ekici Ã¶zelliklerinden biri olarak biliniyor.
2016'daki son seÃ§imleri kazanan Trump, 304 delegeye ulaÅŸmÄ±ÅŸ ancak rakibi Hillary Clinton, Trump'tan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon daha fazla oy almÄ±ÅŸtÄ±.
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BAZI EYALETLER SEÃ‡Ä°MDE Ã–NEM ARZ EDÄ°YOR
ABDâ€™nin eyaletleri coÄŸrafik olarak farklÄ± saat diliminde yer aldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in, oy kullanma iÅŸlemi farklÄ± saatlerde gerÃ§ekleÅŸiyor, bu durum bazÄ± eyaletlerde oy durumunu Ã¶nemli hale getirerek seÃ§im sonucunda anahtar rol oynayan eyaletleri belirliyor. Bir diÄŸer Ã¶nemli kÄ±stas ise eyaletlerin sahip olduÄŸu delege hakkÄ±, Ã¶rneÄŸin California eyaletinin 55 delege Ã§Ä±kartma hakkÄ± bulunuyor. Â Â Â Â
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HER ZAMAN EN FAZLA OYU ALAN KAZANMIYOR
ABD'de BaÅŸkanlÄ±k SeÃ§imleri, iki aÅŸamalÄ± olarak yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. ABD halkÄ± sandÄ±ÄŸa giderek kayÄ±tlÄ± olduklarÄ± eyaletin SeÃ§iciler Kurulu'na gÃ¶ndereceÄŸi delegelere oy veriyor. Halkoyuyla seÃ§ilen delegeler de baÅŸkan ve baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± seÃ§iyor. SeÃ§ici Kurul'da 538 delege bulunuyor ve baÅŸkan seÃ§ilmek iÃ§in adaylardan birinin toplamda en az 270 delegeye sahip eyaletler seÃ§imini kazanmasÄ± gerekiyor. Ã–nemli olan delege sayÄ±sÄ± olduÄŸundan Ã¼lke genelinde en fazla oyu kazanan adayÄ±n baÅŸkan seÃ§ilemediÄŸi durumlar da oldu. Demokrat Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton, 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¼lke genelinde Donald Trump'tan yaklaÅŸÄ±k 3 milyon daha fazla oy almasÄ±na karÅŸÄ±n yeterli delege sayÄ±sÄ±na sahip olamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in seÃ§ilememiÅŸti.
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BÄ°DEN YUNAN VE ERMENÄ° LOBÄ°SÄ°NE YAKINLIÄžIYLA BÄ°LÄ°NÄ°YOR
Demokrat Parti adayÄ± Joe Biden, Yunanistan lobisine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ve TÃ¼rkiye aleyhine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalardan dolayÄ± iki kez Ã¶zÃ¼r dileyen bir siyasetÃ§i olarak biliniyor. GeÃ§miÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ±z gaftan dolayÄ± pot kÄ±rmaya yatkÄ±n bir aday olan Biden, diÄŸer yandan seÃ§ildiÄŸi takdirde sÃ¶zde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± tasarÄ±sÄ±nÄ± benimseyeceÄŸini de aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.