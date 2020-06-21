Gözdağı vermişti! Trump'a miting öncesi büyük şok

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilere atıfta bulunan Trump, "Oklahoma'da sokağa çıkacak tüm protestocular, anarşistler, provokatörler, yağmacılar ya da serseriler, şunu anlayın ki New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." ifadelerini kullandı.