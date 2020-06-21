Gözdağı vermişti! Trump'a miting öncesi büyük şok

Trump'ın seçim çalışmaları koronavirüs salgınının gölgesinde devam ediyor. Bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Yaklaşan başkanlık seçimlerine hazırlanan ve eyaletleri gezerek mitingler düzenleyen Donald Trump, koronavirüs yüzünden büyük şok yaşadı.
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Trump'ın Oklahoma mitingde görev yapan 6 kişide Covid-19 tespit edildi.
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Tulsa Sağlık Departmanı Direktörü Bruce Dart, mitinge katılacak herkesin büyük bir riskle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Seçim Kampanyası İletişim Direktörü Tim Murtaugh, Covid-19 testi pozitif çıkan görevlilerin derhal karantinaya alındığını açıkladı
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Murtaugh, Trump ve Beyaz Saray ekibi miting alanına gelmeden önce çevrede sıkı güvenlik protokolü uygulandığını ve bu kapsamda organizasyonda görev alan tüm görevlilere test yapıldığını belirtti.
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COVİD'Lİ GÖREVLİLER KARANTİNAYA ALINDI
Testi pozitif çıkan 6 görevlinin alandan uzaklaştırıldığını ve sağlık merkezlerinde karantinaya alındığını vurgulayan Murtaugh, "Covid virüsüne maruz kalan hiçbir görevli miting alanında olmayacak. Ayrıca mitinge katılan herkes tıbbi kontrolden geçecek." ifadesini kullandı.
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Acak Tulsa Sağlık Departmanı Direktörü Bruce Dart, bugün yapılacak miting nedeniyle endişeli olduğunu, mitinge katılan herkesin ciddi risk altına gireceğini kaydetti.
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Dart, yaptığı basın açıklamasında, "Açıkça söyleyeyim. Yoğun bir kalabalığın olacağı bu mitinge katılmayı planlayan herkes ciddi bir riskle karşı karşıya olacak. Biz insanlarımızı güvende tutmak istiyoruz. Şayet bünyeniz zayıfsa lütfen evde kalın." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, yarın seçim mitingi düzenleyeceği Oklahoma'da gösteri yapmak isteyen protestoculara, "New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." sözleriyle gözdağı verdi.
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Trump, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verdikten sonra bugün ilk mitingini yapacağı Oklahoma'nın Tulsa kentinde büyük çaplı protestolar düzenleneceği haberlerinin ardından, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
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Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilere atıfta bulunan Trump, "Oklahoma'da sokağa çıkacak tüm protestocular, anarşistler, provokatörler, yağmacılar ya da serseriler, şunu anlayın ki New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." ifadelerini kullandı.
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Trump mitinge ilişkin, "Tulsa'da çoktan büyük kalabalıklar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Seçim kampanyam hala başlamadı. Yarın gece Oklahoma'da başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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TULSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Öte yandan, Tulsa'daki Trump'ın mitingi öncesi ve sonrasındaki protestoların ve muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
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Kentin Cumhuriyetçi Belediye Başkanı G.T. Buynum, Tulsa'da bu gece ve yarın gece 22.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
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TRUMP'IN ÜÇ BUÇUK AY ARADAN SONRAKİ İLK SEÇİM MİTİNGİ
ABD Başkanı Donald Trump, 10 Haziran'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu.
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Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.
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Ancak Trump 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, mitingin, 1865'te ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek siyahi Amerikalıların talebi doğrultusunda miting tarihini 20 Haziran'a aldıklarını duyurmuştu.
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ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.
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PROTESTOCULAR AÇIKLAMAYA RAĞMEN MİTİNG ALANINDA
Donald Trump'ın miting alanında protesto düzenlemek isteyen eylemcilere verdiği gözdağına rağmen, göstericiler alanda toplanmaya devam ediyor.
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ABD polis başkanın açıklamasından sonra miting alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.