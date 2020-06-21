MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriGözdağı vermişti! Trump'a miting öncesi büyük şok
GeriDünya Gözdağı vermişti! Trump'a miting öncesi büyük şok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
AA / Fotoğraflar: Reuters,AP,AFP
Haber Giriş: 21 Haziran 2020 - 11:05,

Gözdağı vermişti! Trump'a miting öncesi büyük şok

Trump'ın seçim çalışmaları koronavirüs salgınının gölgesinde devam ediyor. Bu kez de ABD Başkanı Donald Trump'ın Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde düzenlenen seçim mitingini organize eden 6 kampanya yetkilisinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1TRUMPIN MİTİNG GÖREVLİLERİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ
Abone Olgoogle-news

TRUMP'IN MİTİNG GÖREVLİLERİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ!

Yaklaşan başkanlık seçimlerine hazırlanan ve eyaletleri gezerek mitingler düzenleyen Donald Trump, koronavirüs yüzünden büyük şok yaşadı.

2
Abone Olgoogle-news

Trump'ın Oklahoma mitingde görev yapan 6 kişide Covid-19 tespit edildi.

3
Abone Olgoogle-news

Tulsa Sağlık Departmanı Direktörü Bruce Dart, mitinge katılacak herkesin büyük bir riskle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu

4
Abone Olgoogle-news

ABD Başkanı Donald Trump'ın Seçim Kampanyası İletişim Direktörü Tim Murtaugh, Covid-19 testi pozitif çıkan görevlilerin derhal karantinaya alındığını açıkladı

5
Abone Olgoogle-news

Murtaugh, Trump ve Beyaz Saray ekibi miting alanına gelmeden önce çevrede sıkı güvenlik protokolü uygulandığını ve bu kapsamda organizasyonda görev alan tüm görevlilere test yapıldığını belirtti.

6COVİDLİ GÖREVLİLER KARANTİNAYA ALINDI
Abone Olgoogle-news

COVİD'Lİ GÖREVLİLER KARANTİNAYA ALINDI

Testi pozitif çıkan 6 görevlinin alandan uzaklaştırıldığını ve sağlık merkezlerinde karantinaya alındığını vurgulayan Murtaugh, "Covid virüsüne maruz kalan hiçbir görevli miting alanında olmayacak. Ayrıca mitinge katılan herkes tıbbi kontrolden geçecek." ifadesini kullandı.

7
Abone Olgoogle-news

Acak Tulsa Sağlık Departmanı Direktörü Bruce Dart, bugün yapılacak miting nedeniyle endişeli olduğunu, mitinge katılan herkesin ciddi risk altına gireceğini kaydetti.

8
Abone Olgoogle-news

Dart, yaptığı basın açıklamasında, "Açıkça söyleyeyim. Yoğun bir kalabalığın olacağı bu mitinge katılmayı planlayan herkes ciddi bir riskle karşı karşıya olacak. Biz insanlarımızı güvende tutmak istiyoruz. Şayet bünyeniz zayıfsa lütfen evde kalın." dedi.

9TRUMPTAN MİTİNG DÜZENLEYECEĞİ TULSADAKİ GÖSTERİCİLERE GÖZDAĞI
Abone Olgoogle-news

TRUMP'TAN MİTİNG DÜZENLEYECEĞİ TULSA'DAKİ GÖSTERİCİLERE GÖZDAĞI

ABD Başkanı Donald Trump, yarın seçim mitingi düzenleyeceği Oklahoma'da gösteri yapmak isteyen protestoculara, "New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." sözleriyle gözdağı verdi.

10
Abone Olgoogle-news

Trump, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ara verdikten sonra bugün ilk mitingini yapacağı Oklahoma'nın Tulsa kentinde büyük çaplı protestolar düzenleneceği haberlerinin ardından, Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

11
Abone Olgoogle-news

Siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından ülke çapında düzenlenen gösterilere atıfta bulunan Trump, "Oklahoma'da sokağa çıkacak tüm protestocular, anarşistler, provokatörler, yağmacılar ya da serseriler, şunu anlayın ki New York, Seattle ya da Minneapolis'teki gibi muamele görmeyeceksiniz. Çok farklı bir sahne yaşanacak." ifadelerini kullandı.

12
Abone Olgoogle-news

Trump mitinge ilişkin, "Tulsa'da çoktan büyük kalabalıklar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Seçim kampanyam hala başlamadı. Yarın gece Oklahoma'da başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

13TULSADA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Abone Olgoogle-news

TULSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan, Tulsa'daki Trump'ın mitingi öncesi ve sonrasındaki protestoların ve muhtemel şiddet olaylarının önüne geçilmesi amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

14
Abone Olgoogle-news

Kentin Cumhuriyetçi Belediye Başkanı G.T. Buynum, Tulsa'da bu gece ve yarın gece 22.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

15TRUMPIN ÜÇ BUÇUK AY ARADAN SONRAKİ İLK SEÇİM MİTİNGİ
Abone Olgoogle-news

TRUMP'IN ÜÇ BUÇUK AY ARADAN SONRAKİ İLK SEÇİM MİTİNGİ

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Haziran'da Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği seçim mitinglerine 19 Haziran'da Oklahoma'nın Tulsa kentinde yapacağı mitingle yeniden başlayacağını duyurmuştu.

16
Abone Olgoogle-news

Trump, mitinglerin Florida, Kuzey Carolina ve Arizona'da devam edeceğini kaydetmişti.

17
Abone Olgoogle-news

Ancak Trump 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, mitingin, 1865'te ülkede köleliğin yasaklanmasının yıl dönümü anısına kutlanan "Juneteenth" tatiline denk geldiğine dikkati çekerek siyahi Amerikalıların talebi doğrultusunda miting tarihini 20 Haziran'a aldıklarını duyurmuştu.

18
Abone Olgoogle-news

ABD'de Cumhuriyetçi Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden'ın yarışacağı başkanlık seçimleri 3 Kasım'da düzenlenecek.

19PROTESTOCULAR AÇIKLAMAYA RAĞMEN MİTİNG ALANINDA
Abone Olgoogle-news

PROTESTOCULAR AÇIKLAMAYA RAĞMEN MİTİNG ALANINDA

Donald Trump'ın miting alanında protesto düzenlemek isteyen eylemcilere verdiği gözdağına rağmen, göstericiler alanda toplanmaya devam ediyor.

20
Abone Olgoogle-news

ABD polis başkanın açıklamasından sonra miting alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri almaya devam ediyor.

21
Abone Olgoogle-news
22
Abone Olgoogle-news
23
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi