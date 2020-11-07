ABD Başkanı seçilen Joe Biden'in hayatı dram çıktı! Eşi ve çocukları...

Joe Biden, ilk senötürlük yeminini, kazadan 18 gün sonra, oğullarının tedavi gördüğü hastane odasında etti.



Biden, ikinci eşi Jill Tracy Jacobs ile 1977'de, kazadan yaklaşık 5 yıl sonra evlendi. Çiftin Ashley adında bir kızı oldu.



Joe Biden, tam altı kez Senato'ya seçildi. 1973'ten 2009'a kadar 36 yıl Demokrat Parti'nin Delaware Senatörü olarak görev yaptı.



Yaklaşık 30 yıl Dış İlişkiler Komitesi'ne yer aldı, başkanlık yaptı.