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Dünya
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Haber Giriş: 17 Şubat 2020 - 09:34, /

ABD Başkanı Donald Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi

ABD basını bu görüntüleri konuşuyor... Trump, Daytona 500 yarışlarına katılan ikinci ABD Başkanı oldu...

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ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel araba yarışı olan Daytona 500'ün açılış törenine katılarak başkanlık konvoyu ile pistte tur attı ve ilk yarışın başlama emrini verdi.

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Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 62'nci Daytona 500 araba yarışının açılış töreninde eşi Melania Trump ile sahneye çıktı.

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Donald Trump, yaptığı konuşmanın ardından yarışların başlama komutu olarak kabul edilen, "motorlarınızı çalıştırın" talimatını verdi.

4YARIŞTAN ÖNCE PİSTTE TUR ATTI

YARIŞTAN ÖNCE PİSTTE TUR ATTI

Trump, ABD'de geleneksel hale gelen yarışların açılışına katılan 2'nci ABD Başkanı oldu. George Bush da 2004'teki yarışın açılışını gerçekleştirmişti.

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Donald Trump'ın yarış alanına bindiği limuzinle gelmesi ve yarıştan önce pistte tur atması da ABD basınında gündem oldu.

6CANAVARI ÇALIŞTIRDI

CANAVARI ÇALIŞTIRDI

ABD Başkanı piste 'canavar' adındaki özel limuziniyle çıktı. 'Canavar' sahip olduğu özellikleriyle günlerce manşetlerden inmemişti.

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Zırh kaplı Cadillac marka araç özel üretiminin ardından günlerce sergilenmişti.

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1.1 milyon dolarlık 'bomba geçirmez' araç ABD basınında 'canavar' olarak tanımlanıyor. Araç biyolojik ve kimyasal saldırılara karşı tam korumalı.

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İçerisinde oksijen tüpleri ve kan kaybı için yedekler bulunuyor. Camların her biri 12 cm kalınlıkta ve kurşun geçirmiyor.

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Trump Daytona 500 yarışlarının startını verdi

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Her kapının ağırlığı bir Boeing 757 uçağının kapısıyla aynı ağırlıkta.

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Aracın ön aksamında pompalı silahlar ve göz yaşartıcı gaz dolu teçhizat bulunuyor.

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Balistik, patlayıcı ve kimyasal saldırılara karşı korumalı. Obama'nın Era modelinin yerine başkanlık aracı Trump'a özel olarak üretildi.

14DAYTONA YARIŞLARI NEDİR

DAYTONA YARIŞLARI NEDİR?

Sürücüler, şampiyona kupası olan Victory Lane'i alabilmek için pistte 200 tur boyunca yarışıyor.

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Geçtiğimiz yıl Daytona yarışlarını 9 milyon insan canlı olarak seyretmişti.

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