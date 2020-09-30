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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 15:48 | 

Bu fotoğrafı ne zor koşullarda çektiğimi bilmezsiniz

Sosyal medya en çok da Instagram insanlara gerçeğinden çok farklı dünyalar sunuyor bazen.

Instagram

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1O POZUN ARDINDAKİ GERÇEK
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O POZUN ARDINDAKİ GERÇEK

 Paylaşılan fotoğraflarda gözler önüne serilen o kusursuz görüntülerin perde arkasında aslında bambaşka durumlar olabiliyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu durumu "Instagram Gerçeklere Karşı" sloganıyla ifade ediyor. İşte bunun son örneklerinden birini de ünlü model birbirinden farklı iki paylaşımıyla gözler önüne serdi.

Instagram

2İDDİALI POZ
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İDDİALI POZ

Dört çocuk annesi 34 yaşındaki İngiliz model Abbey Crouch, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde derin yırtmaçlı siyah bir elbise ve uzun çizmeler giyerek ayna karşısına geçtiği bir pozunu paylaştı. İngiliz futbolcu Peter Crouch ile evli olan Abbey Crouch, o fotoğraflar kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir görüntü sergiliyordu.

3DÖRT ÇOCUĞU ETRAFINDA
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DÖRT ÇOCUĞU ETRAFINDA

Ama hemen arkasından yaptığı bir başka paylaşım ise o pozun hangi koşullar altında çekildiğini gözler önüne serdi. İkinci karede Abbey Crouch, çevresini saran dört çocuğunun arasında aynaya bakarak en iyi göründüğü anı yakalamaya çalışıyordu. Bir başka deyişle Crouch, sosyal medyada yaratılan kusursuz görüntü ile onun arkasındaki gerçeği hiç çekinmeden gözler önüne sermiş oldu.

Aslında Crouch bu konuda yalnız değil. Kırmızı halıda ya da özel etkinliklerde en gösterişli halleriyle kameralar karşısına geçen ünlüler sosyal medya hesaplarında ise son derece doğal görüntüler sergiliyor. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin annelik ve babalık halleri.

4ÜNLÜ MÜZİKYEN ÇOCUKLARIYLA YEMEK YAPIYOR
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ÜNLÜ MÜZİKYEN ÇOCUKLARIYLA YEMEK YAPIYOR

Chrissy Teigen ve John Legend şimdilik iki çocuklarıyla birlikte yaşıyor. Kısa bir süre sonra aralarına üçüncü çocukları da katılacak. Ödüllü müzisyen John Legend, eşi Teigen'ın objektifinden çocuklarıyla.

5HAVUZ KEYFİ
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HAVUZ KEYFİ

İki çocuk annesi Hilary Duff'ın küçük kızıyla havuz keyfi.

6ÇOCUKLARLA DANS
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ÇOCUKLARLA DANS

Gisele Bundchen, Tom Brady ile evliliğinden iki çocuk sahibi oldu. Zaman zaman Brady'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu da onlara katılıyor. Bundchen, işten artan zamanlarını çocuklarına ayırıyor. Bu da o anlardan biri.

7BEŞ ÇOCUKLU AİLE
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BEŞ ÇOCUKLU AİLE

Eski evliliğinden yetişkin bir kızı olan Alec Baldwin, ikinci eşinden de beş çocuk sahibi. Bu görüntü de Alec ve Hilaria Baldwin'in beş çocuklu evinde sıradan bir akşamı yansıtıyor.

8MİNİK OĞLUM BENİM
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MİNİK OĞLUM BENİM

Jenna Dewan eski evliliğinden bir çocuk sahibi. Kısa bir süre önce nişanlısından da bir bebek dünyaya getirdi. Minik oğluyla havuz keyfi de böyle görüntülendi.

9KÜÇÜK KIZIN CANI SIKILMIŞ
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KÜÇÜK KIZIN CANI SIKILMIŞ

Üç çocuk annesi Kate Hudson en küçük çocuğuyla. Belli ki minik kızın canı bir şeye sıkılmış.

10İKİ ÇOCUKLA GEZMEDE
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İKİ ÇOCUKLA GEZMEDE

Lily Allen ve iki çocuğu gezmede.

11BEBEK AĞLARKEN FOTOĞRAF ÇEKTİ
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BEBEK AĞLARKEN FOTOĞRAF ÇEKTİ

Milla Jovovich tam üç kız çocuk annesi. En küçük kızı ağlarken de onunla birlikte bu pozu verip sosyal medyada paylaştı.

12KIZLARIYLA ARKADAŞ GİBİ
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KIZLARIYLA ARKADAŞ GİBİ

Jessica Alba'nın kızlarıyla sosyal medya eğlencesi. Cash Warren ile evli olan Alba'nın bir de erkek çocuğu bulunuyor.

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