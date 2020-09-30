Bu fotoğrafı ne zor koşullarda çektiğimi bilmezsiniz

DÖRT ÇOCUĞU ETRAFINDA Ama hemen arkasından yaptığı bir başka paylaşım ise o pozun hangi koşullar altında çekildiğini gözler önüne serdi. İkinci karede Abbey Crouch, çevresini saran dört çocuğunun arasında aynaya bakarak en iyi göründüğü anı yakalamaya çalışıyordu. Bir başka deyişle Crouch, sosyal medyada yaratılan kusursuz görüntü ile onun arkasındaki gerçeği hiç çekinmeden gözler önüne sermiş oldu.



Aslında Crouch bu konuda yalnız değil. Kırmızı halıda ya da özel etkinliklerde en gösterişli halleriyle kameralar karşısına geçen ünlüler sosyal medya hesaplarında ise son derece doğal görüntüler sergiliyor. İşte kendi paylaşımlarıyla ünlülerin annelik ve babalık halleri.