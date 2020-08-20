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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 11:31 | 

Üç çocuğu var ama belli etmiyor

Futbol sahalarının yıldızları birer birer dünyanın gözde tatil beldelerinde denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Mega News Agency

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1TATİL KEYFİ
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TATİL KEYFİ

Bunlardan biri de İngiliz futbolcu Peter Croch ile eşi Abbey Clancy.

2SARDİNYA ADASINDA
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SARDİNYA ADASINDA

Crouch ve model eşi Clancy dinlenmek ve denizin, güneşin nimetlerinden faydalanmak için İtalya'nın gözde tatil beldesi Sardinya'yı seçti. Çift dün de plajda görüntülendi.

3MEYVE SUYU İÇTİLER
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MEYVE SUYU İÇTİLER

Denize girip güneşlenen çift bir ara da şezlonglarında soğuk meyve sularını içti.

4EL ELE DÖNÜŞ YOLUNDA
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EL ELE DÖNÜŞ YOLUNDA

Birbirlerini öpücüklere boğan çift günün sonunda da el ele kaldıkları otelin yolunu tuttu.

5ÜÇ ÇOCUK ANNESİ
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ÜÇ ÇOCUK ANNESİ

Bu arada model Abbey Clancy'nin üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala anne olmadan önceki fiziğini koruması dikkat çekti. 

6İKİ ERKEK BİR KIZ
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İKİ ERKEK BİR KIZ

2011 yılında evlenen Crouch ile Clancy'nin Sophia ve Liberty adında iki kızı ile Johnny adında bir oğlu bulunuyor.

7BAŞ BAŞA PLAJ KEYFİ
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BAŞ BAŞA PLAJ KEYFİ

Çiftin çocuklarını yanlarında plaja getirmemesi de dikkat çekti.

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