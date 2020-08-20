Üç çocuğu var ama belli etmiyor

Bunlardan biri de İngiliz futbolcu Peter Croch ile eşi Abbey Clancy.Crouch ve model eşi Clancy dinlenmek ve denizin, güneşin nimetlerinden faydalanmak için İtalya'nın gözde tatil beldesi Sardinya'yı seçti. Çift dün de plajda görüntülendi.Denize girip güneşlenen çift bir ara da şezlonglarında soğuk meyve sularını içti.Birbirlerini öpücüklere boğan çift günün sonunda da el ele kaldıkları otelin yolunu tuttu.Bu arada model Abbey Clancy'nin üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen hala anne olmadan önceki fiziğini koruması dikkat çekti. 2011 yılında evlenen Crouch ile Clancy'nin Sophia ve Liberty adında iki kızı ile Johnny adında bir oğlu bulunuyor.Çiftin çocuklarını yanlarında plaja getirmemesi de dikkat çekti.