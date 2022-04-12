A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu? A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı

Her hafta perşembe günleri aralarında teknolojik ürünlerin de yer aldığı ‘Aldın Aldın’ kampanyası düzenleyen A101, bu hafta büyük bir kampanyaya daha imza attı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerini A101 gününe (11 Nisan) özel olarak 2 bin lira daha düşük fiyattan satışa sundu. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri kısa sürede tükendi.