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A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu? A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı

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A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı. Gözler iPhone 13 modellerine çevrildi. Türkiye’nin farklı noktalarında yer alan A101 marketlerinde iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinin 2.000 TL indirimle satışa sunulacağı duyurulmuştu. Peki, A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu? İşte A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı

1/6A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı

Her hafta perşembe günleri aralarında teknolojik ürünlerin de yer aldığı ‘Aldın Aldın’ kampanyası düzenleyen A101, bu hafta büyük bir kampanyaya daha imza attı. Mağaza zinciri, iPhone 13 256 GB ve iPhone 13 Pro 128 GB modellerini A101 gününe (11 Nisan) özel olarak 2 bin lira daha düşük fiyattan satışa sundu. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modelleri kısa sürede tükendi.

2/614 NİSAN ALDIN ALDIN KAMPANYASI

14 NİSAN ALDIN ALDIN KAMPANYASI

A101, her perşembe günü ‘Aldın Aldın’ kampanyası ile indirimli ürünleri vatandaşlarla buluşturuyor. Marketin bu haftaki kampanyasında yer alan ürünler, fiyatları ve özellikleri paylaşıldı.

3/6A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı
4/6A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı
5/6A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı
6/6A101’e iPhone 13 satışı devam ediyor mu A101 “Aldın Aldın” kataloğunda yer alan ürünler paylaşıldı
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#A101#A101’E İphone 13#A101 Aldın Aldın