A101'de bu hafta neler var? 29 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 ürünler kataloğunda her hafta pek çok yeni ürün yer alıyor. 29 Temmuz A101 broşürü içerisinde teknolojik aletlerden mutfak eşyalarına, bebek ürünlerinden gıdaya kadar farkı ürünler bulunuyor. Bu hafta A101 aktüel kataloğu içinde 55" ultra hd tv 3.799 TL, elektrikli süpürge 499 TL, saç kurutma makinesi 109 TL, 2 kapaklı dolap 189,95 TL, katlanabilir masa sandalye seti 249.95 TL, bluetooth kulaklık 59.95 TL, ahşap stantlı kahvaltılık seti 64.95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte 29 Temmuz A101 aktüel kataloğun tamamı
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29 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına her perşembe farklı ürünler ekleniyor. A101'e bugün gelenler arasında 43" full hd smart led tv 3.099 TL, Türk kahvesi makinesi 279 TL, saç maşası 79,95 TL, kablolu kulaklık 34,95 TL, 64 GB USB bellek 39,95 TL, desenli kahvaltı tabak çeşitleri 6,5 TL, oyuncak kale ve pota 74,95 TL, katlanabilir kamp sehpası 129 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünleri...