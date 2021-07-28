Ekonomi Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 09:50 | 28 Temmuz 2021 - 09:50

A101'de bu hafta neler var? 29 Temmuz 2021 A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 ürünler kataloğunda her hafta pek çok yeni ürün yer alıyor. 29 Temmuz A101 broşürü içerisinde teknolojik aletlerden mutfak eşyalarına, bebek ürünlerinden gıdaya kadar farkı ürünler bulunuyor. Bu hafta A101 aktüel kataloğu içinde 55" ultra hd tv 3.799 TL, elektrikli süpürge 499 TL, saç kurutma makinesi 109 TL, 2 kapaklı dolap 189,95 TL, katlanabilir masa sandalye seti 249.95 TL, bluetooth kulaklık 59.95 TL, ahşap stantlı kahvaltılık seti 64.95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte 29 Temmuz A101 aktüel kataloğun tamamı