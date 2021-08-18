A101 kırtasiye ürünlerinde neler var? İşte 19 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu
A101’in merakla beklenen aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. 19 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda kırtasiye ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101 kırtasiye ürünlerinde neler var? İşte 19 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
A101 aktüel ürünler kataloğu indirim gününe kısa bir süre kala paylaşıldı. 19 Ağustos’ta satışa sunulacak ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğunda ağırlıklı olarak kırtasiye ürünleri bulunuyor.
2
Her perşembe birbirinden farklı ürünlerin avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu A101'de bu hafta, Gıpta marka defterler, Jwin Teleskop ve mikroskop, boya kalemleri indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor olacak.