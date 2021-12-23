A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati

A101 marketin kaçta açıldığı ile ilgili araştırmalar, perşembe gününün gelmesi ile beraber hız kazandı. A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Ürünleri almak isteyenler açılış saatini merak ediyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatlerinin güncellendiği duyurulmuştu. Buna göre marketler saat 08.30’da hizmet vermeye başlıyor.