MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriA101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati
GeriGündem A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 23 Aralık 2021 - 08:20 | 

A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati

A101 market açılış ve kapanış saati merak edilen konulardan biri oldu. Her perşembe A101 raflarına fırsat ürünleri ekleniyor. Bu ürünler sınırlı sayıda geliyor. Eksiklerini tamamlamak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Peki, A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
A101 marketin kaçta açıldığı ile ilgili araştırmalar, perşembe gününün gelmesi ile beraber hız kazandı. A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Ürünleri almak isteyenler açılış saatini merak ediyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatlerinin güncellendiği duyurulmuştu. Buna göre marketler saat 08.30’da hizmet vermeye başlıyor.
2A101 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR

A101 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli Müşterilerimiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatleri güncellenmiştir.

Hizmet saatlerimiz aşağıdaki gibidir:

Hafta içi ve Hafta sonu: 08.30 - 21.00

*Hizmet saatlerimiz mağaza ve bölge bazlı değişkenlik gösterebilir.

A101 Kapıda uygulamamızdan ve a101.com.tr'den ise haftanın 7 günü 24 saat sipariş verilebilmektedir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi