A101 açılış ve kapanış saati: A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Değerli Müşterilerimiz,



T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatleri güncellenmiştir.



Hizmet saatlerimiz aşağıdaki gibidir:



Hafta içi ve Hafta sonu: 08.30 - 21.00



*Hizmet saatlerimiz mağaza ve bölge bazlı değişkenlik gösterebilir.



A101 Kapıda uygulamamızdan ve a101.com.tr'den ise haftanın 7 günü 24 saat sipariş verilebilmektedir.