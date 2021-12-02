A101 açılış ve kapanış saati: A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
A101 açılış ve kapanış saati araştırılan konulardan biri oldu. A101 markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Peki, A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
A101’in kaçta açıldığı ve kaçta kapandığı merak ediliyor. Markete sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler açılış saatine yoğun ilgi gösteriyorlar. Kurum tarafından yapılan açıklamada Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatlerinin güncellendiği duyurulmuştu. Buna göre marketler saat 08.30’da hizmet vermeye başlıyor.
A101 AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATLERİ
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli Müşterilerimiz,
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatleri güncellenmiştir.
Hizmet saatlerimiz aşağıdaki gibidir:
Hafta içi ve Hafta sonu: 08.30 - 21.00
*Hizmet saatlerimiz mağaza ve bölge bazlı değişkenlik gösterebilir.
A101 Kapıda uygulamamızdan ve a101.com.tr'den ise haftanın 7 günü 24 saat sipariş verilebilmektedir.
Değerli Müşterilerimiz,
T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını kapsamında açıklanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi gereğince 81 ilimizdeki tüm mağazalarımızın çalışma saatleri güncellenmiştir.
Hizmet saatlerimiz aşağıdaki gibidir:
Hafta içi ve Hafta sonu: 08.30 - 21.00
*Hizmet saatlerimiz mağaza ve bölge bazlı değişkenlik gösterebilir.
A101 Kapıda uygulamamızdan ve a101.com.tr'den ise haftanın 7 günü 24 saat sipariş verilebilmektedir.