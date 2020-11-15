Ekonomi Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 21:25 | 15 Kasım 2020 - 21:25

A101 BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 19-20 Kasım (bu hafta) A101 ve BİM'de neler var?

A101 BİM aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı. 19-20 Kasım A101, BİM market aktüel ürünler kataloğunda teknolojiden gıda malzemelerine kadar bir çok ürün avantajlı fiyatlarla sunuldu. İndirim fırsatlarını raflarına taşıyan A101 markette Full HD Led TV 2.599,00 TL, tablet 499,00 TL'den satışa sunulacak. BİM kataloğunda ise elektrikli süpürge 599,00 TL'den tekli koltuk 299,00'den yerini aldı. Ayrıca kataloglarda teknoloji, giyim, gıda ve ev aletleri yer aldı. Peki, BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?