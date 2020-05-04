A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A101 7 Mayıs 2020 BİM 8 Mayıs 2020 kataloğunda neler var?

BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında yer alan televizyon ve cep telefonu dikkat çekiyor. Meizu ve Samsung cep telefonu, Hi-Level Android TV, Altus derin dondurucu, Samsung süpürge, Jabra kablosuz kulaklık, A101 7 Nisan 2020 ve BİM 7 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünlerin listesi...



MEİZU CEP TELEFONU



Ürün Bilgileri

• Ram 3 GB

• Dahili Hafıza 32 GB

• Batarya

• 3300 mAh

• Arttırılabilir Hafıza 128 gb’a kadar

• 5.7 inch”

• HD+ Ekran

• 1,5 GHz

• 8 Çekirdek İşlemci

• Arka Kamera 13 MP +2 MP

• Ön Kamera 8 MP

• Parmak İzi Sensörü

• 4,5 G • Android İşletim Sistemi

• Bluetooth 4.0

• 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir