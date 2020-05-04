A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A101 7 Mayıs 2020 BİM 8 Mayıs 2020 kataloğunda neler var?
Her hafta mağazalarında yer alan ürünleri listeleyen A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu, yine birbirinden farklı ürün gamını müşteriyle buluşturacak. Buharlı ütüden aksesuar dolabına, retro kol saatinden taşınabilir şarj aletine, cep telefonundan televizyonuna kadar pek çok ürün, 7 Mayıs 2020 A101 ve 8 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, inceleyerek alışverişinize yön verebileceğiniz A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu listesi ve içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
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BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında yer alan televizyon ve cep telefonu dikkat çekiyor. Meizu ve Samsung cep telefonu, Hi-Level Android TV, Altus derin dondurucu, Samsung süpürge, Jabra kablosuz kulaklık, A101 7 Nisan 2020 ve BİM 7 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünlerin listesi...
MEİZU CEP TELEFONU
Ürün Bilgileri • Ram 3 GB • Dahili Hafıza 32 GB • Batarya • 3300 mAh • Arttırılabilir Hafıza 128 gb’a kadar • 5.7 inch” • HD+ Ekran • 1,5 GHz • 8 Çekirdek İşlemci • Arka Kamera 13 MP +2 MP • Ön Kamera 8 MP • Parmak İzi Sensörü • 4,5 G • Android İşletim Sistemi • Bluetooth 4.0 • 2 Yıl KVK Teknik Servis Garantilidir
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Jabra Elite 65T Tam Kablosuz Kulaklık Titanyum Siyah • Farklı boylarda 3 çift EarGel ile daha konforlu bir kullanım • Bluetooth 5.0
Büyük Haşere Öldürücü • Yüksek dereceli LED lamba yüksek verimlilikte haşere çeker • Alüminyum kasa ile hafif ve dayanıklıdır
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Taşınabilir Şarj Aleti • 10.000 mAh • Aynı anda 2 cihazı şarj edebilir