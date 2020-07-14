A101 BİM 16-17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var? Bisiklet ve televizyon dikkat çekiyor!
Her hafta mağazalarında yer alan ürünleri listeleyen A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu, yine birbirinden farklı ürün gamını müşteriyle buluşturacak. Kıyma makinesinden dökme tavaya,uydu alıcılı televizyondan TV Box'a, cep telefonundan robot süpürgeye kadar pek çok ürün, 16 Temmuz 2020 A101 ve 17 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alacak. İşte, inceleyerek alışverişinize yön verebileceğiniz A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğu listesi ve içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
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BİM ve A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler arasında televizyon ve cep telefonu dikkat çekiyor. Samsung cep telefonu, Hi-Level Smart TV, Vacuum Mop Robot Süpürge, şarj edilen baskül, bisiklet, A101 16 Temmuz 2020 ve BİM 7 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alacak. İşte, A101 ve BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan diğer ürünlerin listesi...
A101-BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop - Akıllı Robot Süpürge
Ürün açıklaması:
*166 geniş açılı, hızlı, konum yakalayan ve hassas bir temizlik harita yolu oluşturabilen, tamamen yeni görüş navigasyon sistemi.
*Güçlü çip: VSLAM algoritması + CortexTM-A7 dört çekirdekli profesör
*Görsel Dinamik Navigasyon Sistemi:Koordinat bilgilerini hızla çıkarır.Karmaşık mekansal özellikleri çıkarabilir. Seyahat ederken dinamik anketleri sürdürür ve daha doğru ve verimli bir şekilde haritalandırır.
*VSLAM + 4 çekirdekli işlemci:Daha hesaplamalı, robotun tam konumunu gerçek zamanlı olarak tespit edebilme ve çalışma yolunu akıllıca çizebilme özelliği vardır.
*2500Pa Güçlü Emiş: Toz parçacıklarını kolayca emer.
*Süspansiyon Emiş + Güçlü Ana Fırça:Zemine yakın büyük çaplı süspansiyon emme portu.
*Yüksek Hassasiyet Sensör:Çeşitli karmaşık ortamlara duyarlı engelleri önlemek için 15 çeşit çok yönlü sensör
*20mm Geçiş Engel, 8.2cm İnce Gövde:Bu özelliği sayesinde halı, yatağın dibine,dolap ve kanepe altlarına kolay erişim.
*Otomatik Şarj:Batarya gücünün% 15'inden az olduğunda otomatik olarak şarj olur. Batarya% 80'e şarj olduğunda, kapalı konuma geri dönün ve taramaya devam edin.
*200ml Su Deposu:Hassas su kontrolü, ıslak sürtünme temizleyicidir.
*Detaylı Temizleme: Yüzer Emme Memesi + Güçlü Ana Fırça + Yüksek Hassasiyetli Filtreleme
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Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, Android 8.1 sistemi tarafından destekleniyor. Bu sayede menüler arası geçişleri oldukça kolay bir şekilde yapıyor. Aynı zamanda uygulamaları da son derece hızlı bir şekilde çalıştırıyor.
Chromecast desteği bulunan Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, HD TV'lere HDMI üzerinden kolaylıkla bağlanıyor ve tüm bilgisayarlar ile akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebiliyor. Bu sayede favori içeriklerinizin keyfini yüksek görüntü ve ses kalitesinde çıkarmanıza yardımcı oluyor.
Google Asistan ile eğlence dünyasına hızlı bir şekilde erişen Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, evinizdeki akıllı cihazlarla eşleşebiliyor.
Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, en yeni 4K HDR teknolojisi ve 60 fps'ye kadar oynatma için yüksek hızlı 4K işleme özelliğine sahip. Bu sayede ultra yüksek çözünürlüklü ve gerçekçi görüntü deneyiminin keyfini çıkarmanıza imkan tanıyor.
Cihazın 4 çekirdekli işlemcisi sayesinde Google Play Store'dan indirilen oyunlar oynanabiliyor. Dolby Digital Plus ve DTS ses sistemi desteği de içeren Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player ile oynayacağınız oyunlar, üç boyutlu surround ses deneyimi sunuyor.
Ses algılayıcı özelliğe sahip akıllı kumanda ile beraber gelen Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player ile izlemek istediğiniz içeriği TV’ye söylemeniz yeterli oluyor. Böylece cihaz, kullanıcıyı araştırma yapma zahmetinden kurtarıyor.
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Samsung Galaxy A30s Özellikleri
6.4 inç genişliğe sahip Super AMOLED olarak hazırlanmış olan ekranı, 1560 x 750 piksel çözünürlükte bir görüntü kalitesi sağlıyor. Net ve canlı görüntüler sunan ekranı, yüksek ışıklı ortamlarda dahi sorunsuz bir deneyim yaşamanıza imkân tanıyor. Multimedya ve oyun deneyimlerini iyileştiren ekranı, gelişmiş bir deneyim sunuyor.
Android 9.0 Pie işletim sistemi ile birlikte gelen ürün, 1.8 GHz hızındaki Octa Core işlemcisi ile hızlı ve akıcı bir performans sunuyor. Yeni nesil oyunları ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabilmenizi sağlayan işlemcisi, donmaları ve takılmaları da ortadan kaldırıyor.
64 GB depolama alanı sayesinde dilediğiniz tüm dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri depolayabilmenizi sağlayan Samsung Galaxy A30s, 512 GB’a kadar genişletilebiliyor. Bu sayede yüksek boyutlardaki dosyaları dahi sorunsuz bir şekilde arşivleyebilmenize ve yer sorunu yaşamadan dilediğiniz her şeyi yapabilmenize imkân tanıyor.
F2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik kamerası, 123 derecelik açıya sahip 8 MP Ultra geniş açı kamerası ve F1.7 diyafram açıklığına sahip 25 MP ana kamera ile hazırlanmış olan arka kamerası, profesyonel fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Derinlik efekti, portre modu, akıllı konum ve farklı senaryolar ile hazırlanmış kamerası, harika görüntüler yakalamanızı mümkün kılıyor.
16 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası ise, geniş açılı ve derinlik etkisine sahip selfieler çekebilmenize imkân tanıyor. Canlı odak ve akıllı güzellik gibi özelliklere sahip ön kamerası sayesinde, benzersiz fotoğraflar çekebilmenize yardımcı oluyor.