A101 BİM 16-17 Temmuz aktüel ürünler kataloğu içinde bu hafta neler var? Bisiklet ve televizyon dikkat çekiyor!

Samsung Galaxy A30s Özellikleri



6.4 inç genişliğe sahip Super AMOLED olarak hazırlanmış olan ekranı, 1560 x 750 piksel çözünürlükte bir görüntü kalitesi sağlıyor. Net ve canlı görüntüler sunan ekranı, yüksek ışıklı ortamlarda dahi sorunsuz bir deneyim yaşamanıza imkân tanıyor. Multimedya ve oyun deneyimlerini iyileştiren ekranı, gelişmiş bir deneyim sunuyor.



Android 9.0 Pie işletim sistemi ile birlikte gelen ürün, 1.8 GHz hızındaki Octa Core işlemcisi ile hızlı ve akıcı bir performans sunuyor. Yeni nesil oyunları ve uygulamaları sorunsuz bir şekilde kullanabilmenizi sağlayan işlemcisi, donmaları ve takılmaları da ortadan kaldırıyor.



64 GB depolama alanı sayesinde dilediğiniz tüm dosyaları, fotoğrafları ve belgeleri depolayabilmenizi sağlayan Samsung Galaxy A30s, 512 GB’a kadar genişletilebiliyor. Bu sayede yüksek boyutlardaki dosyaları dahi sorunsuz bir şekilde arşivleyebilmenize ve yer sorunu yaşamadan dilediğiniz her şeyi yapabilmenize imkân tanıyor.



F2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP derinlik kamerası, 123 derecelik açıya sahip 8 MP Ultra geniş açı kamerası ve F1.7 diyafram açıklığına sahip 25 MP ana kamera ile hazırlanmış olan arka kamerası, profesyonel fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. Derinlik efekti, portre modu, akıllı konum ve farklı senaryolar ile hazırlanmış kamerası, harika görüntüler yakalamanızı mümkün kılıyor.



16 MP çözünürlüğe sahip ön kamerası ise, geniş açılı ve derinlik etkisine sahip selfieler çekebilmenize imkân tanıyor. Canlı odak ve akıllı güzellik gibi özelliklere sahip ön kamerası sayesinde, benzersiz fotoğraflar çekebilmenize yardımcı oluyor.