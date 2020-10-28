A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu

Türkiye’nin dört bir yanında geçerli olan 29 Ekim A101 aktüel ürünler kataloğu günler öncesinden paylaşıldı. A101 broşürü ve onlarca farklı ürünün indirimli fiyatları online platform üzerinden incelenebiliyor. İndirim fırsatlarını raflarına taşıyan A101 marketin bu haftaki kataloğunda ultra HD smart led TV 3. 299.00 TL'den, akıllı bileklik 179,00 TL'den, tablet 1.399 TL'den, turbo fırın 1.149 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca MotoLux F5 Elektrikli Scooter, Çift Kişilik Nevresim Takımı, Oppo Realme C2 32GB Cep Telefonu ve Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge, ev araç gereçleri ve gıda ürünlerinde indirimli fiyatlar raflardaki yerlerini alacak.