A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 Aldın Aldın 20 Mayıs Broşürü
A101 aktüel kataloğunda çeşitli ürünler bulunuyor. Bu hafta marketlere televizyondan telefona, blender setinden kablosuz mouse'a farklı ürünler gelecek. 20 Mayıs A101 aktüel kataloğu içerisinde OV50F353 55" led tv 3.299 TL, 3 çekmeceli dondurucu 949 TL, kablosuz klavye mouse seti 119 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 54.95 TL, 5 raflı kitaplık 189.95 TL, Türk kahvesi makinesi 79.95 TL, akıllı bileklik 59.95 TL fiyatı ile yer alıyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
A101 marketleri, her hafta perşembe günleri tüketicilere yeni ürünler sunuyor. 20 Mayıs günü de raflarda çeşitli yeni ürünler yerlerini alacak. A101'e perşembe günü gelecekler arasında 5 kg çamaşır makinesi 1.499 TL, kulak içi kulaklık 12.95 TL, bluetooth hoparlör 64.95 TL, kablosuz mouse 49.95 TL, saç kurutma makinesi 99.95 TL, seramik hobi kiti 14.95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünlerin tamamı...