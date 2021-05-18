A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 Aldın Aldın 20 Mayıs Broşürü

A101 marketleri, her hafta perşembe günleri tüketicilere yeni ürünler sunuyor. 20 Mayıs günü de raflarda çeşitli yeni ürünler yerlerini alacak. A101'e perşembe günü gelecekler arasında 5 kg çamaşır makinesi 1.499 TL, kulak içi kulaklık 12.95 TL, bluetooth hoparlör 64.95 TL, kablosuz mouse 49.95 TL, saç kurutma makinesi 99.95 TL, seramik hobi kiti 14.95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünlerin tamamı...