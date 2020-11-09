A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: 12 Kasım A101'de bu hafta neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğu haftanın indirimli ürünleri paylaşıldı. 12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğunda gıdadan temizlik ürünlerine kadar birçok alışveriş ürününde indirim fırsatları yer aldı. Avantajlı ürünleri raflarına taşıyan A101 market 12 Kasım 55 ekran Smart Led TV 2.999,00 TL'den, akıllı saat 79.95 TL'den, çamaşır makinesi 1.399,00 TL'den, elektrikli süpürge 479,99 TL'den satışa sunuldu. Ayrıca kulaklık, kılavye, maus gibi pek çok teknolojik ürün de katalogda yer aldı. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, aktüel ürünler kataloğunun tamamı.
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12 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından takip ediliyor.Market raflarına yeni fırsat ürünlerini ekleyen katalogda A101 market mutfak ev aletleri, teknolojik ürün, bilgisayar, tablet, televizyon, cep telefonu, ev tekstili gibi ürünlere yer verdi. Bu hafta kahve makinesi 199,00 TL, banyo baskülü 49,95 TL, mikrodalga fırın 579,00 TL'den katalogda yer aldı. İşte, 12 Kasım 2020 A101 Aktüel ürünlerinin tamamı.