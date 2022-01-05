A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak 2021! A101'de bu hafta neler var?
Her Perşembe merakla beklenen zincir marketlerden A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta televizyondan çamaşır makinesine, bluetooth kulaklıktan tost makinesine, mutfak malzemelerinden pratik ev eşyalarına pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. Bu perşembe A101'de neler var merak ediyorsanız, işte A101 aktüel ürünler kataloğu 6 Ocak 2021!
Bu hafta A101 aktüel kataloğunda bulaşık makinesi 3.799,00 TL, çamaşır makinesi 3.299,00 TL, blender set 429,00 TL, elektrikli cezve 79,95 TL, epilasyon aleti 179,00 TL, saç kesme makinesi 139,00 TL, 12 parça çay seti 45,00 TL, döküm tencere 399,95 TL, filtreli sürahi 119,95 TL, 5 parça borcam seti 119,95 TL, ahşap ayakkabılık 65,00 TL'den satışa sunuluyor. kişisel elektronik ürünleri, mutfak malzemeleri indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık 2021!