A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık 2021! A101'de bu hafta neler var?

Bu perşembe A101 aktüel kataloğunda birbirinden farklı ev ihtiyaçları, kişisel elektronik ürünleri, mutfak malzemeleri indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. A101'de bu hafta ışıklı scooter 179,95 TL, uzatma kablosu 99,95 TL, çekmeceli dolap 399,95 TL, ayakkabı dolabı 249,95 TL, 3'lü tencere seti 99,95 TL, tava ve sahan seti 149,95 TL, çamaşır makinesi 3.199,00 TL, buz dolabı 2.399,00 TL'den satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık 2021!