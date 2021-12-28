A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık 2021! A101'de bu hafta neler var?
İlgi gören market zincirlerinden A101 her perşembe indirimli kataloğu ile alışveriş severler tarafından merakla bekleniyor. A101'de bu hafta televizyondan ışıklı scooter'a, sırt çantalarından nevresim takımlarına, mutfak ürünlerinden kışlık berelere pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. Bu Perşembe A101'de neler var merak ediyorsanız, işte A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık 2021!
Bu perşembe A101 aktüel kataloğunda birbirinden farklı ev ihtiyaçları, kişisel elektronik ürünleri, mutfak malzemeleri indirimli fiyatlarıyla yer alıyor. A101'de bu hafta ışıklı scooter 179,95 TL, uzatma kablosu 99,95 TL, çekmeceli dolap 399,95 TL, ayakkabı dolabı 249,95 TL, 3'lü tencere seti 99,95 TL, tava ve sahan seti 149,95 TL, çamaşır makinesi 3.199,00 TL, buz dolabı 2.399,00 TL'den satışa sunulacak. Peki A101'de bu hafta neler var? İşte A101 aktüel ürünler kataloğu 30 Aralık 2021!