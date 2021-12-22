A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2021 yayınlandı! A101'de bu hafta neler var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 her perşembe indirimli kataloğu ile alışveriş severler tarafından merakla bekleniyor. A101'de bu hafta mikrodalga fırından elektrikli ısıtıcıya, motosiklet ekipmanlarından makyaj malzemelerine, mutfak eşyalarından, oyuncaklara ve yılbaşı kutu oyunlarına pek çok ürün indirimli olarak yer alıyor. Bu Perşembe A101'de neler var merak ediyorsanız, işte A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2021!
A101 aktüel ürünler kataloğu 23 Aralık 2021 yayınlandı! A101'de bu hafta tablet bilgisayar 599,00 TL, cep telefonu 1.799,00 TL, derin dondurucu 1.399,00 TL, dikey ısıtıcı 279,00 TL, saç düzleştirici 75,00 TL, motosiklet rüzgar ve yağmur koruyucu diz örtüsü 59,95 TL, büyük makyaj organizeri 34,95 TL, üçlü tava seti 99,95 TL, tombala 4,95 TL, monopoly 89,95 TL'den satışa sunulacak.