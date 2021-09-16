Gündem Haber Giriş: 16 Eylül 2021 - 10:01 | 16 Eylül 2021 - 10:01

A101 aktüel ürünler kataloğu 16 Eylül 2021 Perşembe! A101 indirimli ürünlerde bugün neler var?

Her hafta Perşembe günleri yayınlanan A101 aktüel ürünler kataloğunda bugün cep telefonundan televizyona pek çok elektronik ürünlerin yanında buzdolabı, mikrodalga fırın blender seti gibi ev hanımlarını sevindiren ürünler de indirimli olarak yer alıyor. Peki 16 Eylül 2021 bugün A101 indirimli ürünlerde başka neler var? İşte, A101 aktüel 26 Ağustos 2021 Perşembe kataloğu...