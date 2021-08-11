A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos 2021! Bu hafta A101 indirimli ürünlerde neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına her perşembe farklı ürünler ekleniyor. A101'e bugün gelenler arasında SEG çamaşır makinesi 1.999 TL, Samsung Cyclone süpürge 699,00 TL, Polo Smart yüz temizleme seti 29,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünleri...