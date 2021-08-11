A101 aktüel ürünler kataloğu 12 Ağustos 2021! Bu hafta A101 indirimli ürünlerde neler var?
A101 aktüel ürünler kataloğunda her hafta pek çok yeni ürün yer alıyor. 12 Ağustos A101 kataloğu içerisinde aşurelik ürünlerden, teknolojik aletlere ve mutfak eşyalarına, bebek ürünlerinden gıdaya kadar farkı ürünler bulunuyor. Bu hafta A101 aktüel kataloğu içinde Huawei Y5 cep telefonu 1.599 TL, TOSHIBA 55V5B63DT 55” ultra HD smart LED TV 4.299 TL, REGAL 3 çekmeceli derin dondurucu 999.00 TL, Arzum el blender seti 219.00 TL, Kiwi elektrikli cezve 44.95 TL, Piranha metal fan 37.95 TL, Nehir döküm kek kalıbı 69,.95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte 12 Ağustos 2021 A101 aktüel kataloğun tamamı…
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A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birçok yeni ürün bulunuyor. Market raflarına her perşembe farklı ürünler ekleniyor. A101'e bugün gelenler arasında SEG çamaşır makinesi 1.999 TL, Samsung Cyclone süpürge 699,00 TL, Polo Smart yüz temizleme seti 29,95 TL fiyatı ile eklenecek. İşte bu haftanın A101 aktüel ürünleri...