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HaberlerEkonomi HaberleriA101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
GeriEkonomi A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 09:39,

A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi

Haftalık A101 kataloğu paylaşıldı. A101'in bu hafta 18 Haziran’a denk gelen indirim gününde satışa sunulacak olan katalogda HD TV, akıllı saat, derin dondurucu, nostalji plak, blender olmak üzere pek çok seçenek yer alıyor. 18 Haziran A101 aktüel kataloğunda ayrıca Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip akıllı saat modeli dikkat çekiyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu!

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A101 aktüel ürünler kataloğu marketler zincirinin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi dikkat çekiyor. Vatandaşlar sınırlı sayıda gelen fırsat ürünleri öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi

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Toshiba 43LL3A63DT 43" Full HD Smart Led TV

-Dahili HD uydu alıcılı

-1 adet Scart girişi

-3 adet HDMI girişi

-2 adet USB girişi

-Netflix * Wlan-Vestel servis güvencesinde 3 yıl garanti

-Full HD

-Dahili wi-fi

-Bluetooth

-Smart TV

-Youtube / Netflix

-Ücretsiz montaj

Amazfit Bip

1.28 inç büyüklüğünde ekran

Gorilla Glass 3 teknolojisi

20 mm standart genişlikte

Suya karşı IPX8 seviyesinde koruma

Android ve iOS ile uyumlu

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