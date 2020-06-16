A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
Haftalık A101 kataloğu paylaşıldı. A101'in bu hafta 18 Haziran’a denk gelen indirim gününde satışa sunulacak olan katalogda HD TV, akıllı saat, derin dondurucu, nostalji plak, blender olmak üzere pek çok seçenek yer alıyor. 18 Haziran A101 aktüel kataloğunda ayrıca Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip akıllı saat modeli dikkat çekiyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda neler var? İşte A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğu!
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A101 aktüel ürünler kataloğu marketler zincirinin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi dikkat çekiyor. Vatandaşlar sınırlı sayıda gelen fırsat ürünleri öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi
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