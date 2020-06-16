A101 aktüel ürünler kataloğu marketler zincirinin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi dikkat çekiyor. Vatandaşlar sınırlı sayıda gelen fırsat ürünleri öğrenmek için internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, A101 aktüel kataloğunda neler var? A101 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda Xiaomi elektrikli scooter ve Amazfit Bip sürprizi