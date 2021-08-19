A101 aktüel kataloğunda bu hafta neler var? A101 aktüel kataloğunda bu hafta kırtasiye ürünleri ön planda
A101 akrüel ürünler kataloğundaki ürünler 19 Ağustos itibariyle satışta. Haftanın aktüel ürünler kataloğundaki ürünler, her hafta perşembe günleri market raflarında yer alıyor. A101 aktüel kataloğunda bu hafta kırtasiye ürünleri ön planda. Peki,19 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 19 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları…
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A101 aktüel ürünler kataloğu indirim gününe kısa bir süre kala paylaşıldı. 19 Ağustos’ta satışa sunulacak ürünlerin yer aldığı A101 aktüel kataloğunda ağırlıklı olarak kırtasiye ürünleri bulunuyor.
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Her perşembe birbirinden farklı ürünlerin avantajlı fiyatlarla satışa sunulduğu A101'de bu hafta, Gıpta marka defterler, Jwin Teleskop ve mikroskop, boya kalemleri indirimli fiyatlarla alıcılarını bekliyor olacak.
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A101 broşürü ve onlarca farklı ürünün indirimli fiyatları online platform üzerinden incelenebiliyor. İndirim fırsatlarını raflarına taşıyan A101 marketin bu haftaki kataloğunda; lisanslı kırtasiye setleri 26,95 TL, çekçekli 69, 95 TL, beslenmeli ilkokul çantası 44, 95 TL'ye satılıyor.