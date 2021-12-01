A101 aktüel kataloğu bu hafta hangi indirimli ürünlere yer veriyor? A101 2 Aralık 2021 kataloğu yayınlandı!
Her perşembe merakla beklenen A101 aktüel kataloğu yayınlandı. A101'de bu hafta bere, eldiven ve atkılardan elektronik ev aletlerine, televizyondan ve tuşlu piyanodan spor aletlerine pek çok indirimli ürün satışa sunuluyor. Peki A101 kataloğunda bu hafta başka hangi indirmli ürünler var? İşte, A101 2 Aralık 2021 aktüel kataloğu...
A101 2 Aralık 2021 kataloğu yayında! Alışveriş severlerin merakla beklediği A101 aktüel kataloğu her perşembe olduğu gibi bu hafta da pek çok ürüne indirimli olarak yer veriyor. A101 kataloğunda tuşlu piyano 2.299,00 TL, kondisyon bisikleti 1.499,00 TL, koşu bandı 2.799,00 TL, dikey süpürge 249,00 TL, çamaşır makinesi 1.899,00 TL, bereler 8,95 TL, çocuk kazaklar 27,95 TL'den satışa sunuluyor. İşte, A101 2 Aralık 2021 kataloğu...