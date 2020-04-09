A101 9 Nisan 2020 kataloğu ile mağazalara neler geldi? A101 aktüel ürünler kataloğu

Ülkenin her köşesinde var olan A101, 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler ile dikkat çekiyor. 9 bin markete birden ürün gönderimi yapan A101, aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan cep telefonu, televizyon, çamaşır makinesi gibi ürünleri uygun fiyatlarla tüketicisiyle buluşturuyor. A101 9 Nisan 2020 kataloğu içerisinde bu hafta,terlik, duvar boyası, 3'lü priz ve merdiven de bir diğer dikkat çeken ürün gamı oluyor. İşte, evinizden çıkmadan inceleyebileceğiniz A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi



A101 9 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



Huawei Y9 Prime 128 GB Cep Telefonu - Mavi



-Kirin 710F 8 çekirdekli yonga seti



-Gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılığı



-16 MP AI ön kamera



-16 MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera



-4000 mah güçlü batarya



-Type-C şarj



-2,2 GHZ Quadcore + 1,7 GHZ Quadcore işlemci



-2 yıl Huawei Türkiye garantisi



-Otomatik pop-up kamera



-6.59" Huawei Ultra Fullview ekran



-128 GB dahili hafıza



-4 GB RAM



-2 MP derinlik kamerası



-16 MP ana kamera



- 8 MP 120 ultra geçiş açılı kamera



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