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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 09:26, /

A101 9 Nisan 2020 kataloğu ile mağazalara neler geldi? A101 aktüel ürünler kataloğu

A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 49 ekran HI-LEVEL TV, Huawei Y9 Prime 128 GB cep telefonu, çamaşır makinesi, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan SEG derin dondurucu ise 1.199 TL'den satışta olacak. İşte, A101 9 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

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Ülkenin her köşesinde var olan A101, 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler ile dikkat çekiyor. 9 bin markete birden ürün gönderimi yapan A101, aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan cep telefonu, televizyon, çamaşır makinesi gibi ürünleri uygun fiyatlarla tüketicisiyle buluşturuyor. A101 9 Nisan 2020 kataloğu içerisinde bu hafta,terlik, duvar boyası, 3'lü priz ve merdiven de bir diğer dikkat çeken ürün gamı oluyor. İşte, evinizden çıkmadan inceleyebileceğiniz A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi

A101 9 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Huawei Y9 Prime 128 GB Cep Telefonu - Mavi

-Kirin 710F 8 çekirdekli yonga seti

-Gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılığı

-16 MP AI ön kamera

-16 MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera

-4000 mah güçlü batarya

-Type-C şarj

-2,2 GHZ Quadcore + 1,7 GHZ Quadcore işlemci

-2 yıl Huawei Türkiye garantisi

-Otomatik pop-up kamera

-6.59" Huawei Ultra Fullview ekran

-128 GB dahili hafıza

-4 GB RAM

-2 MP derinlik kamerası

-16 MP ana kamera

- 8 MP 120 ultra geçiş açılı kamera

Diğer ürünleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...

2

Hi Level HL49DLK08 49" FHD Dual Led Tv

400 Hz

2x8 W ses çıkışı

2 adet HDMI girişi

1 adet USB girişi

Coaxial ses çıkışı

PC IN (VGA üzerinden)

Dahili Uydu Alıcılı

2 Yıl Sunny Garantisi

Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.

Üretim Yeri: Türkiye

3

Piranha 7824 Bluetooth Hoparlör 7824

- BT kablosuz bağlantı

- Müzik çalar

- Sesli arama

- USB güç girişi

- TF kart girişi

- Şarj edilebilir

- 2 yıl garanti

4

Seg Derin Dondurucu 6 Çekmeceli

Siparişiniz 7 iş günü içinde kargoya verilir.

Kurulum ''Vestel Servis'' tarafından yapılmaktadır.

*Adalar'a teslimat yapılamamaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Derinlik (cm)

59,5

Dondurucu bölme

2 adet

Enerji Sınıfı

A+

Genişlik (cm)

54

Dondurucu çekmece

4 adet

Değiştirilebilir kapı açılış yönü

Var

Renk

Beyaz

Toplam çekmece sayısı

6 adet

Brüt hacim

220 lt

Yükseklik (cm)

145,5

Garanti Süresi (Ay)

24

Garanti güvencesi

Vestel servis

Üretim Yeri: Türkiye

5

Seg Çamaşır Makinesi Scm 7101

- 7 kg yıkama

- 1000 devir

- Günlük 60 derece / 60 dakika

- Çocuk kilidi

- 15 program

- 15 dakika hızlı yıkama

- Ön yıkama

- Led gösterge

- Zaman erteleme

-2 yıl Vestel servis güvencesindedir.

- Ücretsiz teslimat ve kurulum

- 7 iş günü içerisinde teslimat yapılır

- Yükseklik : 84,5 cm

- Genişlik : 59,7 cm

- Derinlik : 52,7 cm

Üretim Yeri: Türkiye

6

4 Basamaklı Merdiven

Siyanürsüz galvaniz kaplama

Katlanır, kolay taşınır

Ergonomiktir

Üretim Yeri: Türkiye

7

Isonem Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg

- İç ve dış duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder.

- Küf ve siyahlaşmalara keskin çözümdür.

- Her türlü nemli ya da kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir, istenirse uygulamadan sonra üzerine boya yapılabilir.

- Rulo ile kolaylıkla uygulanabilir.

Üretim Yeri: Türkiye

8

Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı

- Sel-Gel teknolojili çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik taban

- Ayarlanabilir buhar gücü

- Dikey buhar, şok buhar ve sprey özelliği

- 35 gr/dk sürekli buhar, 170 gr/dk şok buhar

- 3 emniyetli otomatik kapanma

- 2 m kablo uzunluğu

- 420 ml kapasiteli ışıklı su tankı

- 2 yıl garanti

- 2400 Watt

Üretim Yeri: Türkiye

9

Sunny Çelik Kettle Reflex SN5KTL31

1800 W güç

1,7 L kapasite

Paslanmaz çelik gövde

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi

2 Yıl Garanti

Üretim Yeri: Türkiye

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