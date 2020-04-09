A101 9 Nisan 2020 kataloğu ile mağazalara neler geldi? A101 aktüel ürünler kataloğu
A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan televizyon, telefon en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. 49 ekran HI-LEVEL TV, Huawei Y9 Prime 128 GB cep telefonu, çamaşır makinesi, A101 aktüel ürünler kataloğu arasında dikkatleri üzerine topluyor. A101 9 Nisan aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer bulan SEG derin dondurucu ise 1.199 TL'den satışta olacak. İşte, A101 9 Nisan 2020 kataloğu içerisinde yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
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Ülkenin her köşesinde var olan A101, 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan ürünler ile dikkat çekiyor. 9 bin markete birden ürün gönderimi yapan A101, aktüel ürünler kataloğu içerisinde bulunan cep telefonu, televizyon, çamaşır makinesi gibi ürünleri uygun fiyatlarla tüketicisiyle buluşturuyor. A101 9 Nisan 2020 kataloğu içerisinde bu hafta,terlik, duvar boyası, 3'lü priz ve merdiven de bir diğer dikkat çeken ürün gamı oluyor. İşte, evinizden çıkmadan inceleyebileceğiniz A101 9 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu listesi
A101 9 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Huawei Y9 Prime 128 GB Cep Telefonu - Mavi
-Kirin 710F 8 çekirdekli yonga seti
-Gelişmiş yapay zeka fotoğrafçılığı
-16 MP AI ön kamera
-16 MP + 8MP + 2MP üçlü arka kamera
-4000 mah güçlü batarya
-Type-C şarj
-2,2 GHZ Quadcore + 1,7 GHZ Quadcore işlemci
-2 yıl Huawei Türkiye garantisi
-Otomatik pop-up kamera
-6.59" Huawei Ultra Fullview ekran
-128 GB dahili hafıza
-4 GB RAM
-2 MP derinlik kamerası
-16 MP ana kamera
- 8 MP 120 ultra geçiş açılı kamera
Diğer ürünleri görüntülemek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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Hi Level HL49DLK08 49" FHD Dual Led Tv
400 Hz
2x8 W ses çıkışı
2 adet HDMI girişi
1 adet USB girişi
Coaxial ses çıkışı
PC IN (VGA üzerinden)
Dahili Uydu Alıcılı
2 Yıl Sunny Garantisi
Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.
Üretim Yeri: Türkiye
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Piranha 7824 Bluetooth Hoparlör 7824
- BT kablosuz bağlantı
- Müzik çalar
- Sesli arama
- USB güç girişi
- TF kart girişi
- Şarj edilebilir
- 2 yıl garanti
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Seg Derin Dondurucu 6 Çekmeceli
Siparişiniz 7 iş günü içinde kargoya verilir.
Kurulum ''Vestel Servis'' tarafından yapılmaktadır.
*Adalar'a teslimat yapılamamaktadır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Derinlik (cm)
59,5
Dondurucu bölme
2 adet
Enerji Sınıfı
A+
Genişlik (cm)
54
Dondurucu çekmece
4 adet
Değiştirilebilir kapı açılış yönü
Var
Renk
Beyaz
Toplam çekmece sayısı
6 adet
Brüt hacim
220 lt
Yükseklik (cm)
145,5
Garanti Süresi (Ay)
24
Garanti güvencesi
Vestel servis
Üretim Yeri: Türkiye
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Seg Çamaşır Makinesi Scm 7101
- 7 kg yıkama
- 1000 devir
- Günlük 60 derece / 60 dakika
- Çocuk kilidi
- 15 program
- 15 dakika hızlı yıkama
- Ön yıkama
- Led gösterge
- Zaman erteleme
-2 yıl Vestel servis güvencesindedir.
- Ücretsiz teslimat ve kurulum
- 7 iş günü içerisinde teslimat yapılır
- Yükseklik : 84,5 cm
- Genişlik : 59,7 cm
- Derinlik : 52,7 cm
Üretim Yeri: Türkiye
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4 Basamaklı Merdiven
Siyanürsüz galvaniz kaplama
Katlanır, kolay taşınır
Ergonomiktir
Üretim Yeri: Türkiye
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Isonem Nem ve Rutubet Boyası 1 Kg
- İç ve dış duvarlarda rutubet ve nem oluşumunu engeller, varsa yok eder.
- Küf ve siyahlaşmalara keskin çözümdür.
- Her türlü nemli ya da kuru duvarlara, boyalı ve boyasız yüzeylere uygulanabilir, istenirse uygulamadan sonra üzerine boya yapılabilir.
- Rulo ile kolaylıkla uygulanabilir.
Üretim Yeri: Türkiye
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Arzum AR683 Steampro Seramik Tabanlı
- Sel-Gel teknolojili çizilmeye karşı yüksek dirençli seramik taban