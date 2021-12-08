A101 9 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta gelen aktüel ürünler
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. A101 9 Aralık aktüel ürünler kataloğu içerisinde 64 gb usb bellek 69,95 TL, cep telefonu 1.999 TL, bulaşık makinesi 1949 TL, derin dondurucu 1299 TL, waffle makinesi 149 TL, çay makinesi 299 TL fiyatı ile yer alıyor.
A101 aktüel ürünler ürünleri yayımlanan katalog ile belli oldu. 9 Aralık’ta A101 market raflarına yeni ürünler eklenecek. A101 bu hafta aktüel kataloğunda çay makinesi 299 TL, elektrikli motorlu bisiklet 3.399 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 69,95 TL, kamp lambası 34,95 TL, dijital basınç göstergeli hava pompası 229,95 TL fiyatı ile bulunuyor.