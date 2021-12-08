A101 9 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta gelen aktüel ürünler

A101 aktüel ürünler ürünleri yayımlanan katalog ile belli oldu. 9 Aralık’ta A101 market raflarına yeni ürünler eklenecek. A101 bu hafta aktüel kataloğunda çay makinesi 299 TL, elektrikli motorlu bisiklet 3.399 TL, katlanabilir kamp sandalyesi 69,95 TL, kamp lambası 34,95 TL, dijital basınç göstergeli hava pompası 229,95 TL fiyatı ile bulunuyor.