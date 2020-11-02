A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte A101 aktüel kataloğu
A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri raflara ekleniyor. Bu hafta aktüel ürünleri arasında 55RU7300 55” 4K UHD curved TV 4.999 TL, kulaklık 129 TL, 32 GB smart usb bellek 29,95 TL, elektrikli süpürge 379 TL, dikiş makinesi 599 TL, Türk kahvesi makinesi 69,95 TL, 4 kapaklı çekmeceli çok amaçlı dolap 199,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 market aktüel kataloğunun tamamı
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5 Kasım A101 aktüel ürünleri arasında yeni fırsatlar bulunuyor. Market raflarına perşembe günü yeni ürünler eklenecek. A101 5 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğunda 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 299,95 TL, araç için 30 derece antifrizli cam suyu 12,95 TL, oto çift taraflı park numaratörü 9,95 TL, tek kişilik battaniye 49,95 TL, pamuklu TV battaniyesi 19,95 TL, tek kişilik nevresim takımı 64,95 TL, tek kişilik yorgan 52,95 TL fiyatı ile bulunuyor.