A101 4 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta neler geliyor?

A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Şubat A101 market aktüel ürünleri arasında kitaplıklı masa 229 TL, minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL, duş seti 17,50 TL, bulaşık makinesi 1.649 TL, çamaşır makinesi 1.599 TL, cep telefonu 1.699 TL, çay makinesi 259 TL, akıllı kumanda 59,95 TL fiyatı ile bulunuyor. Markete bu hafta birçok kanaviçe ve örgü ürünü de gelecek.