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HaberlerEkonomi HaberleriA101 4 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta neler geliyor?
GeriEkonomi A101 4 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta neler geliyor?
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Şubat 2021 - 10:35 | 

A101 4 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta neler geliyor?

4 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde birçok yeni ürün bulunuyor. Markete bu hafta da perşembe günü fırsat ürünleri gelecek. A101 aktüel kataloğu içerisinde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, televizyon, cep telefonu, elektrikli süpürge, portatif dikey ütü, çay makinesi, midi fırın, overlok makinesi, farklı örgü ipi çeşitleri yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünlerinin tamamı

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A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 4 Şubat A101 market aktüel ürünleri arasında kitaplıklı masa 229 TL, minderli ahşap ayakkabılık 109,95 TL, duş seti 17,50 TL, bulaşık makinesi 1.649 TL, çamaşır makinesi 1.599 TL, cep telefonu 1.699 TL, çay makinesi 259 TL, akıllı kumanda 59,95 TL fiyatı ile bulunuyor. Markete bu hafta birçok kanaviçe ve örgü ürünü de gelecek.

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