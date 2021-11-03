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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Kasım 2021 - 11:40 | 

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı İşte 4 Kasım 2021 A101 aktüel kataloğu

A101 markete bu hafta da yeni fırsatlar geliyor. 4 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Perşembe günü markete gelecek olan ürünlerin neler olduğu katalog içerisinde yer alıyor. A101 aktüel kataloğunda kablosuz ağ genişletici 89,95 TL, akıllı saat 99,95 TL, yüz temizleme seti 27,95 TL, 4 raflı çok amaçlı dolap 299,95 TL, 3’lü vakumlu hurç 11,50 TL fiyatı ile bulunuyor.

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A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Buna göre 4 Kasım’da markete birçok yeni ürün gelecek. 4 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 6 çekmeceli derin dondurucu 1.899 TL, çamaşır makinesi 1.899 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 2.299 TL, tost makinesi 299 TL, çelik cezve 139 TL, kablosuz tıraş makinesi 49,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

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