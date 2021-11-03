A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı İşte 4 Kasım 2021 A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Buna göre 4 Kasım’da markete birçok yeni ürün gelecek. 4 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde 6 çekmeceli derin dondurucu 1.899 TL, çamaşır makinesi 1.899 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 2.299 TL, tost makinesi 299 TL, çelik cezve 139 TL, kablosuz tıraş makinesi 49,95 TL fiyatı ile yer alıyor.