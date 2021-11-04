A101 4 Kasım aktüel ürünler kataloğu - A101’e bu hafta neler geldi?
A101 4 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki ürünler bugün raflara eklendi. Markete her hafta perşembe günleri yeni fırsat ürünleri geliyor. 4 Kasım 2021 A101 aktüel kataloğu içerisinde televizyondan cep telefonuna, çamaşır makinesinden el blender setine, 4 raflı çok amaçlı dolaptan, toka çeşitlerine kadar birçok ürün bulunuyor. İşte bugün markete gelen ürünler ve fiyat bilgileri
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A101 markete bugün yeni ürünler geldi. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 4 Kasım A101 aktüel kataloğunda 6 çekmeceli derin dondurucu 1.899 TL, çamaşır makinesi 1.899 TL, 6 programlı bulaşık makinesi 2.299 TL, tost makinesi 299 TL, çelik cezve 139 TL, kablosuz tıraş makinesi 49,95 TL fiyatı ile bulunuyor.