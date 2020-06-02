A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
4 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta markete perşembe günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta kataloğu içerisinde 64 GB smart usb bellek 44,95 TL, 32 GB smart usb bellek 29,95 TL, SNF 4500 A+ no-frost buzdolabı 1.999 TL, büro tipi buzdolabı 579 TL, banyo klozet takımı 24,95 TL, Türk kahvesi makinesi 269 TL, tost makinesi 199 TL, AR4069 dik süpürge 169 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
A101 aktüel ürünleri bu hafta da yoğun ilgi görüyor. A101’de bu hafta neler var? 4 Haziran Perşembe günü markete Türk kahvesi makinesi 269 TL, tost makinesi 199 TL, AR4069 dik süpürge 169 TL, pizza tabağı 14,50 TL, kızartma tenceresi 34,95 TL, mantar kapaklı yağlık sirkelik 9,95 TL, yağ sıçratmaz 8,50 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL, 3’lü erzak kabı 11,95 TL 4’lü kare/dikdörtgen saklama kabı 12,95 TL fiyatı ile geliyor.