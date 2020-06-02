A101 4 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünleri bu hafta da yoğun ilgi görüyor. A101’de bu hafta neler var? 4 Haziran Perşembe günü markete Türk kahvesi makinesi 269 TL, tost makinesi 199 TL, AR4069 dik süpürge 169 TL, pizza tabağı 14,50 TL, kızartma tenceresi 34,95 TL, mantar kapaklı yağlık sirkelik 9,95 TL, yağ sıçratmaz 8,50 TL, 2 kapaklı çekmeceli dolap 149,95 TL, 3’lü erzak kabı 11,95 TL 4’lü kare/dikdörtgen saklama kabı 12,95 TL fiyatı ile geliyor.