A101 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler her hafta perşembe günü market raflarına yeniliyor. Sınırlı sayıda gelen aldın aldın fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta broşürü içerisinde 2 yıl garantili 5 kg. yıkama ve 800 devir özellikli çamaşır makinesi 999 TL, uydu alıcılı led tv 899 TL, android smart led tv 2.199 TL, dikiş makinesi 529 TL, midi fırın 189 TL, PUBG oyun kolu 19,95 TL, USB PC oyun kolu 29,95 TL fiyatı ile bulunuyor.