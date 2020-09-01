A101 3 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
3 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Broşür içerisinde bu hafta yine birçok yeni ürün bulunuyor. A101 kataloğunda 4 raflı çok amaçlı dolap 179 TL, akıllı drone 199 TL, 4 kişilik ahşap katlanabilir masa sandalye seti 349,95 TL, gölgelikli salıncak 289,95 TL, egzersiz bantlı trambolin 279,95 TL, el blender seti 169 TL, dikiş makinesi 529 TL, midi fırın 189 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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A101 aktüel ürünler her hafta perşembe günü market raflarına yeniliyor. Sınırlı sayıda gelen aldın aldın fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Bu hafta broşürü içerisinde 2 yıl garantili 5 kg. yıkama ve 800 devir özellikli çamaşır makinesi 999 TL, uydu alıcılı led tv 899 TL, android smart led tv 2.199 TL, dikiş makinesi 529 TL, midi fırın 189 TL, PUBG oyun kolu 19,95 TL, USB PC oyun kolu 29,95 TL fiyatı ile bulunuyor.