A101 28 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! A101’e bu hafta neler geliyor?
A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günü markete geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 28 Ocak A101 aktüel kataloğunda m10 tablet 1.199 TL, kulaklık 29,95 TL, cep telefonu 1.699 TL, çamaşır makinesi 1.899 TL, bulaşık maknesi 1.599 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte A101’e bu hafta gelen fırsat ürünleri
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28 Ocak A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. A101 aktüel ürünleri arasında saç kurutma makinesi 99,95 TL, tost makinesi 199 TL, el blender seti 179 TL, çelik su ısıtıcı 85 TL, Türk kahvesi makinesi 79,95 TL, pc kamera 89,95 TL, mama sandalyesi 59,95 TL, ahşap çocuk masa sandalye takımı 124,95 TL, 6 çekmeceli saklama dolabı 124,95 TL fiyatı ile yer alıyor.